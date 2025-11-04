Honda apresenta conceito que antecipa motocicletas do futuro

Honda conceito EV Outlier. Crédito: Divulgação

A Honda apresentou, no Japan Mobility Show, em Tóquio, um impressionante conceito antecipando as motocicletas do futuro. O conceito EV Outlier aproveita o alto grau de liberdade proporcionado pelos veículos elétricos, com os motores integrados às rodas tanto na dianteira quanto na traseira, para alcançar um estilo dinâmico e de proporções baixas.



O EV Outlier foi mostrado ao lado do protótipo e-MTB, desenvolvido para ampliar o prazer de pedalar na natureza, e que terá sua estreia mundial na Europa no próximo ano.

De acordo com o autor do projeto da “moto do futuro”, a proposta do EV Outlier é entregar três sensações principais ao piloto: a “Gliding” – de deslizar em silêncio, aproveitando a entrega suave e contínua de potência dos motores elétricos; a “Ecstasy” – aproveitando a aceleração instantânea e o torque brutal – e a “Low” – se referindo à posição de pilotagem com o assento rebaixado ao máximo, para criar uma nova ergonomia e aumentar a sensação de velocidade e a conexão entre o piloto e o máquina –, como em um kart, no qual o piloto sente toda a velocidade rente ao solo.



Do Papa para as crianças

BMW R18 foi abençoada e autografada pelo Papa. Crédito: Divulgação

Em 3 de setembro deste ano, durante uma cerimônia no Vaticano, uma BMW R 18 Transcontinental especialmente personalizada foi apresentada ao Papa Leão XIV para ser abençoada e autografada. A R 18 Transcontinental exclusiva, doada pela BMW Motorrad, com a assinatura do Papa, foi leiloada com sucesso pela Missio Áustria, por meio da Sotheby’s, na “Motorworld”, em Munique, no dia 18 de outubro.

A renda obtida com o leilão, no valor de 130 mil euros (cerca de R$ 810 mil), será destinada a projetos de assistência a crianças em Madagascar, país insular localizado a leste do continente africano. “O resultado fantástico do leilão da R 18 Transcontinental assinada pelo Papa Leão XIV é um encerramento maravilhoso para essa campanha beneficente.

Assim como todos os envolvidos, fico muito feliz por podermos contribuir de forma significativa para apoiar projetos de ajuda a crianças em Madagascar em parceria com a Missio Áustria. E, é claro, desejo ao novo proprietário muita alegria com a BMW R 18 Transcontinental única”, destacou Markus Flasch, CEO da BMW Motorrad. Não foi revelado o nome do novo dono da moto do Papa.



A tradição da eterna Vespa

Piaggio/Vespa tem nova concessionária na capital paulista. Crédito: Divulgação

O grupo 2W Motors inaugurou sua segunda concessionária Piaggio/Vespa na capital paulista. Cinco meses após abrir a primeira “flagship store” da marca, em Moema, na Zona Sul, as icônicas Vespa chegam ao Auto Shopping Aricanduva, inserido no Centro Comercial Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo.

A escolha foi estratégica, pois a nova concessionária está localizada em um complexo que recebe aproximadamente um milhão de visitantes por semana. Os clientes poderão fazer test-rides em uma pista interna do shopping.

“A Zona Leste tem um grande mercado, tanto para o luxo quanto para os produtos com valor mais acessível. Temos modelos de entrada da Vespa de 150 cc a partir de R$ 29.900 e scooters Piaggio, como a Liberty 150, por R$ 25.900”, explica Maurício Fernandes, sócio-diretor da 2W Motors. No portfólio da Vespa, estão a VXL 150, a SXL 150, a Sprint S 150 e a Primavera S150.

Já entre as de 300 cc, destacam-se as versões GTS 300, GTS 300 Super, GTS 300 Super Sport, GTS 300 Super Tech e GTV 300. Para os colecionadores, há os modelos especiais com edição limitada, como a 946 Snake 150 e a 150 Disney Mickey Mouse Edition.

Para a lida do dia a dia

Shineray JEF 150. Crédito: Divulgação

Pensada para quem encara a rotina sobre duas rodas, a nova JEF 150 chega ao mercado brasileiro como uma motocicleta que combina leveza, conforto e segurança, com desempenho ideal para o dia a dia urbano. Moderna e versátil, a nova JEF 150 segue a linha SBM da Shineray.

A moto traz freios a disco nas duas rodas, com ABS de canal único, e novo propulsor monocilíndrico de 149,05 cc, quatro tempos e duas válvulas. O motor entrega 12,34 cavalos de potência a 8.500 rpm e 1,2 kgfm de torque a 6.500 rpm, com câmbio manual de 5 marchas. Com painel totalmente digital, a nova JEF 150 proporciona uma leitura clara e imediata das informações essenciais, tornando a pilotagem mais intuitiva e prática.

As rodas de liga leve conferem estabilidade e agilidade em curvas e manobras, enquanto o conjunto de freios a disco nas duas rodas, com ABS na dianteira, garante controle e segurança mesmo em frenagens bruscas ou em pistas molhadas. Com a nova JEF 150, a Shineray do Brasil amplia seu portfólio de modelos da linha SBM e reafirma sua presença como uma das principais marcas do país, comprometida em oferecer produtos acessíveis, eficientes e modernos para todos os estilos de pilotagem. O preço sugerido da nova JEF 150 é de R$ 16.290.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais