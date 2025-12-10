Moto Mais
Moto Mais
Novidades, tendências e bastidores do que acontece no mundo das duas rodas no Brasil e no mundo.

Honda mantém liderança de quase 50 anos na venda de motocicletas no Brasil

Marca japonesa segue dominante, tanto em volume quanto em participação, com 120.249 unidades emplacadas e 66,5% de “market share"

Vitória
Publicado em 10/12/2025 às 18h34
linha Honda CG 160
A CG 160 vendeu 38.406 unidades em novembro; a título de comparação, o automóvel mais emplacado no mesmo mês vendeu 13.019 exemplares. Crédito: Divulgação

O Brasil registrou 180.601 motocicletas vendidas em novembro, queda de 13,9% em relação ao mês anterior e alta de 22,8% frente a novembro de 2024. A Honda segue dominante, tanto em volume quanto em participação, com 120.249 unidades emplacadas e 66,5% de “market share”.

Na sequência, aparecem Yamaha (23.410 e 12,9%), Shineray (11.029 e 6,1%), Mottu (9.202 e 5,10%), Avelloz (3.022 e 1,6%), Bajaj (2.835 e 1,57%), Royal Enfield (2.805 e 1,55%), Haojue (2.034 e 1,13%), BMW (1.387 e 0,77%) e Triumph (1.210 0,67%). Entre os modelos, a linha Honda CG segue como o veículo motorizado mais vendido do Brasil, prestes a completar 50 anos de história.

A CG 160 vendeu 38.406 unidades em novembro. A título de comparação, o automóvel mais emplacado no mesmo mês – a picape compacta Fiat Strada – vendeu 13.019 exemplares. A Mottu Sport somou 9.202 vendas, superando modelos como a Yamaha YBR 150 (5.558), a Honda CB 300F (5.490) e a Yamaha Fazer 250 (3.712).

Marca japonesa inova outra vez

Yamaha Aerox ABS Connected
A Yamaha Aerox ABS Connected vem equipada com motor de 160 cc, com 15,4 cavalos a 8 mil rpm . Crédito: Divulgação

Após lançar sua primeira moto elétrica no Brasil, a Neo’s Connected, e a primeira scooter com sistema híbrido leve, a Fluo ABS Hybrid Connected, a Yamaha apresenta mais uma novidade: a nova Aerox ABS Connected, que combina esportividade, tecnologia e conectividade.

O modelo traz acabamento de aspecto premium, com assento com costuras aparentes, estampa em baixo-relevo e detalhes inspirados em motos de alta performance – incluindo aletas frontais com acabamento que simula fibra de carbono e lanterna com traços da linha R. A Aerox ABS Connected vem equipada com motor de 160 cc, com 15,4 cavalos a 8 mil rpm e 1,4 kgfm a 6.500 rpm, aliado à transmissão automática CVT.

A nova scooter estará disponível nas lojas a partir de janeiro, nas cores Racing Blue (azul metálico), Moon Silver (prata cosco) e Midnight Black (preto metálico), com preço sugerido de R$ 18.990 (sem frete), quatro anos de garantia e plano de revisão preço fixo.

40 mil em três anos

linha de motocicletas da Bajaj
De janeiro a novembro de 2025, foram emplacadas 25.644 unidades da Bajaj, alta de 175% ante ao mesmo período de 2024 . Crédito: Divulgação

A Bajaj do Brasil encerrou novembro com novos marcos. A fabricante indiana ultrapassou 40 mil motos emplacadas desde o início das operações no país, em 2022, consolidando seu crescimento em um dos maiores mercados globais. De janeiro a novembro de 2025, foram emplacadas 25.644 unidades, alta de 175% ante ao mesmo período de 2024. Apenas em novembro, foram 2.835 emplacamentos, avanço de 50% sobre o mesmo mês do ano passado.

O desempenho foi impulsionado principalmente pela família 400, formada pela Dominar 400 e Dominar NS400Z, que, juntas, totalizaram 1.237 motos emplacadas no mês. No acumulado da produção nacional, foram fabricadas 28.885 motocicletas de janeiro a novembro, sendo 3.142 unidades somente no último mês.

Desde o início da produção local, em junho de 2024, a fábrica de Manaus (AM) já produziu 37.890 motos. “Chegar a 40 mil motos emplacadas no mercado brasileiro em menos de três anos de operação é uma enorme conquista para todo a equipe da Bajaj. O número representa principalmente a confiança que conquistamos perante o consumidor brasileiro, graças ao nosso compromisso em entregar produtos de qualidade”, destaca Waldyr Ferreira, gerente-diretor da Bajaj do Brasil.

Consultor virtual

IA dos lubrificantes Mobil
Mobil lança primeira solução do setor com base em inteligência artificial integrada ao aplicativo. Crédito: Divulgação

Com mais de 150 anos de história, os lubrificantes Mobil lançam sua nova ferramenta: o “Óleo Ideal via WhatApp”, primeira solução do setor com base em Inteligência Artificial integrada ao aplicativo mais popular do Brasil. A novidade simplifica a escolha de lubrificantes e graxas recomendados para diferentes tipos de veículos, desde motos até caminhões.

A ferramenta representa a evolução da solução de mesmo nome disponível no site dos lubrificantes Mobil, que recebe mais de sete mil acessos semanais. O funcionamento da ferramenta tem como base a atuação do assistente virtual Oli, personificação de uma IA ativada assim que o usuário envia mensagens de WhatsApp para o número (11) 99846-3380. Diferente de um “chatbot” convencional, o Oli oferece interação mais fluida, respostas mais precisas e comunicação natural.

Sem baixar aplicativos ou precisar recorrer a buscas externas, mecânicos, motoristas, motociclistas e caminhoneiros podem consultar rapidamente a especificação correta do lubrificante por meio de texto, imagem ou áudio.

LEIA EM MOTOMAIS

Primeira scooter elétrica da Yamaha no Brasil chega as lojas este mês
Bajaj apresenta as novas Dominar 160 e 200 com mudanças no nome e mais tecnologia
Honda PCX completa 10 anos de lançamento no Brasil
Honda apresenta conceito que antecipa motocicletas do futuro
Yamanha revela nova Ténéré 700 com controle eletrônico

A Gazeta integra o

Saiba mais
motocicleta Honda Yamaha Bajaj

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.