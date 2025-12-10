A CG 160 vendeu 38.406 unidades em novembro; a título de comparação, o automóvel mais emplacado no mesmo mês vendeu 13.019 exemplares. Crédito: Divulgação

O Brasil registrou 180.601 motocicletas vendidas em novembro, queda de 13,9% em relação ao mês anterior e alta de 22,8% frente a novembro de 2024. A Honda segue dominante, tanto em volume quanto em participação, com 120.249 unidades emplacadas e 66,5% de “market share”.



Na sequência, aparecem Yamaha (23.410 e 12,9%), Shineray (11.029 e 6,1%), Mottu (9.202 e 5,10%), Avelloz (3.022 e 1,6%), Bajaj (2.835 e 1,57%), Royal Enfield (2.805 e 1,55%), Haojue (2.034 e 1,13%), BMW (1.387 e 0,77%) e Triumph (1.210 0,67%). Entre os modelos, a linha Honda CG segue como o veículo motorizado mais vendido do Brasil, prestes a completar 50 anos de história.

A CG 160 vendeu 38.406 unidades em novembro. A título de comparação, o automóvel mais emplacado no mesmo mês – a picape compacta Fiat Strada – vendeu 13.019 exemplares. A Mottu Sport somou 9.202 vendas, superando modelos como a Yamaha YBR 150 (5.558), a Honda CB 300F (5.490) e a Yamaha Fazer 250 (3.712).

Marca japonesa inova outra vez

Após lançar sua primeira moto elétrica no Brasil, a Neo’s Connected, e a primeira scooter com sistema híbrido leve, a Fluo ABS Hybrid Connected, a Yamaha apresenta mais uma novidade: a nova Aerox ABS Connected, que combina esportividade, tecnologia e conectividade.

O modelo traz acabamento de aspecto premium, com assento com costuras aparentes, estampa em baixo-relevo e detalhes inspirados em motos de alta performance – incluindo aletas frontais com acabamento que simula fibra de carbono e lanterna com traços da linha R. A Aerox ABS Connected vem equipada com motor de 160 cc, com 15,4 cavalos a 8 mil rpm e 1,4 kgfm a 6.500 rpm, aliado à transmissão automática CVT.

A nova scooter estará disponível nas lojas a partir de janeiro, nas cores Racing Blue (azul metálico), Moon Silver (prata cosco) e Midnight Black (preto metálico), com preço sugerido de R$ 18.990 (sem frete), quatro anos de garantia e plano de revisão preço fixo.

40 mil em três anos

De janeiro a novembro de 2025, foram emplacadas 25.644 unidades da Bajaj, alta de 175% ante ao mesmo período de 2024 . Crédito: Divulgação

A Bajaj do Brasil encerrou novembro com novos marcos. A fabricante indiana ultrapassou 40 mil motos emplacadas desde o início das operações no país, em 2022, consolidando seu crescimento em um dos maiores mercados globais. De janeiro a novembro de 2025, foram emplacadas 25.644 unidades, alta de 175% ante ao mesmo período de 2024. Apenas em novembro, foram 2.835 emplacamentos, avanço de 50% sobre o mesmo mês do ano passado.

O desempenho foi impulsionado principalmente pela família 400, formada pela Dominar 400 e Dominar NS400Z, que, juntas, totalizaram 1.237 motos emplacadas no mês. No acumulado da produção nacional, foram fabricadas 28.885 motocicletas de janeiro a novembro, sendo 3.142 unidades somente no último mês.

Desde o início da produção local, em junho de 2024, a fábrica de Manaus (AM) já produziu 37.890 motos. “Chegar a 40 mil motos emplacadas no mercado brasileiro em menos de três anos de operação é uma enorme conquista para todo a equipe da Bajaj. O número representa principalmente a confiança que conquistamos perante o consumidor brasileiro, graças ao nosso compromisso em entregar produtos de qualidade”, destaca Waldyr Ferreira, gerente-diretor da Bajaj do Brasil.

Consultor virtual

Mobil lança primeira solução do setor com base em inteligência artificial integrada ao aplicativo. Crédito: Divulgação

Com mais de 150 anos de história, os lubrificantes Mobil lançam sua nova ferramenta: o “Óleo Ideal via WhatApp”, primeira solução do setor com base em Inteligência Artificial integrada ao aplicativo mais popular do Brasil. A novidade simplifica a escolha de lubrificantes e graxas recomendados para diferentes tipos de veículos, desde motos até caminhões.

A ferramenta representa a evolução da solução de mesmo nome disponível no site dos lubrificantes Mobil, que recebe mais de sete mil acessos semanais. O funcionamento da ferramenta tem como base a atuação do assistente virtual Oli, personificação de uma IA ativada assim que o usuário envia mensagens de WhatsApp para o número (11) 99846-3380. Diferente de um “chatbot” convencional, o Oli oferece interação mais fluida, respostas mais precisas e comunicação natural.

Sem baixar aplicativos ou precisar recorrer a buscas externas, mecânicos, motoristas, motociclistas e caminhoneiros podem consultar rapidamente a especificação correta do lubrificante por meio de texto, imagem ou áudio.

