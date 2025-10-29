Yamanha revela nova Ténéré 700 com controle eletrônico

Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026. Crédito: Divulgação

A Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 acaba de ser apresentada com atualizações importantes na Europa. O motor continua sendo o bicilíndrico CP2 de 689 cilindradas, que oferece 72 cavalos de potência e 6,9 kgfm de torque.



A principal novidade é o sistema “ride-by-wire”, que permite dois modos de pilotagem, além de controle de cruzeiro e limitador de velocidade. A eletrônica evoluiu com a adoção de uma IMU de seis eixos, que atua nos sistemas de tração, deslizamento e ABS de curva. O tanque duplo de alumínio mantém capacidade de 23 litros, mas ficou 1,5 quilo mais leve, com cerca de 500 quilômetros de alcance.

A suspensão KYB foi recalibrada e agora conta com garfo dianteiro de 46 milímetros com revestimento Kashima e amortecedor traseiro com curso ampliado para 220 milímetros. A nova Ténéré 700 World Raid estreia no mercado europeu, mas ainda não tem previsão de chegada ao Brasil.

Família atualizada

Triumph Bonneville. Crédito: Divulgação

A Triumph apresentou na última semana a linha 2026 da família Bonneville com melhorias focadas em conforto, tecnologia e nos ajustes de pilotagem. As principais novidades estão nas versões Scrambler 900, Bobber e Speedmaster, que receberam mudanças estruturais e eletrônicas.

A Scrambler 900 ganhou quadro revisado, novas suspensões Showa e sistema de freios atualizado, melhorando o controle em trajetos urbanos e fora-de-estrada. Já a Bobber e a Speedmaster passam a contar com tanque de 14 litros, dois a mais que antes, ampliando a autonomia. A Bobber recebeu assento flutuante mais largo e com novo acolchoamento. Na Speedmaster, o guidão foi redesenhado e o assento, projetado para oferecer mais conforto.

Os modelos T100, T120 e T120 Black mantêm a base mecânica, mas estreiam novas pinturas com acabamento feito à mão e grafismos laterais exclusivos. Toda a gama Bonneville 2026 passa a oferecer freios ABS de curva, controle de tração sensível à inclinação e nova IMU. O pacote inclui ainda piloto automático, iluminação full-led e entrada USB-C. As novidades chegam à Europa em dezembro, e devem ser lançadas no Brasil em 2026.

Crescimento indiano

A Bajaj anunciou a inauguração de três novas concessionárias . Crédito: Divulgação

A Bajaj anunciou a inauguração de três novas concessionárias nas cidades de Parnamirim (RN), São José do Rio Preto (SP) e São Bernardo do Campo (SP). A unidade de Parnamirim integra o Grupo PW, também responsável pelas lojas Bajaj em Mossoró e Natal, ambas no Rio Grande do Norte.

Em São José do Rio Preto, a Bajaj é administrada pelo Grupo Toriba, enquanto a concessionária de São Bernardo do Campo é comandada pelo Grupo Marello. Os eventos de abertura ocorrem entre a última semana de outubro e a primeira de novembro e incluem atividades de boas-vindas, test-rides e ações com clientes e fãs da marca, que já tem 57 concessionárias no Brasil.

“Iniciamos 2025 com 31 concessionárias e estamos muito próximos de dobrar esse número. A expansão é resultado do nosso investimento contínuo em novos produtos, aumento da capacidade produtiva e na capilaridade da rede, para proporcionar liberdade de escolha, produtos de alta qualidade, bom custo-benefício e um pós-venda de referência a um número cada vez maior de motociclistas”, afirma Waldyr Ferreira, diretor-geral da Bajaj do Brasil.

Rio sobre duas rodas (de novo)

14ª edição do “Festival Moto Brasil” será realizada nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2026. Crédito: Divulgação

O “Festival Moto Brasil” (FMB) já tem data confirmada para a décima quarta edição: 16, 17 e 18 de outubro de 2026, no Riocentro, no Rio de Janeiro. Criado em 2011, o evento normalmente realizado no final de agosto teve o calendário reajustado por conta dos grandes eventos nacionais e internacionais, incluindo as Eleições 2026 e a Copa do Mundo.

“O palco do evento, o Riocentro, está com sua agenda muito disputada, e ficamos com apenas duas possibilidades para o festival: maio ou outubro. Após pesquisa feita entre expositores, patrocinadores, público em geral, influenciadores e jornalistas, optamos por outubro. Avaliamos que esse período nos oferece mais fôlego e permite uma preparação mais robusta e estratégica para todos os envolvidos”, explica Gustavo Lorenzo, organizador do “Festival Moto Brasil”.

Realizada no Riocentro, a edição deste ano reuniu mais de 65 mil visitantes ao longo de três dias, entre profissionais do setor, imprensa, influenciadores, moto clubes, motogrupos e público em geral. O FMB 2025 contou com presença de importantes empresas e marcas oficiais do setor. A próxima edição promete novas experiências, ativações de marcas, áreas temáticas, shows e lançamentos exclusivos.

A Gazeta integra o Saiba mais