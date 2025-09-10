Yamaha confirma nova Ténéré 700 para outubro deste ano

Yamaha Ténéré 700 é equipada com motor bicilíndrico de 689 cilindradas que oferece 68,9 cavalos de potência e 6,6 kgfm de torque. Crédito: Divulgação

A Yamaha confirmou que a nova Ténéré 700 chegará às concessionárias brasileiras em outubro deste ano. A nova moto, revelada ao público durante o Festival Interlagos de 2025, terá produção iniciada em setembro na fábrica de Manaus (AM).



Com visual moderno, a nova Ténéré 700 custará R$ 72.990 (sem frete e seguro) no Brasil. Ela é equipada com motor bicilíndrico de 689 cilindradas que oferece 68,9 cavalos de potência e 6,6 kgfm de torque.



Serão três opções de cores para a nova Ténéré 700: Racing Blue (azul metálico), Frozen Titanium (cinza fosco) e Sky Blue (azul sólido).A garantia é de até quatro anos, com o programa de manutenção Revisão Preço Fixo, já oferecido pela Yamaha em outras motos.

Ano novo, nova cor

Honda XRE 190 acaba de ganhar a opção de tonalidade Cinza Metálico na linha 2026 da versão Standart. Crédito: Divulgação

Depois de uma atualização extensa em 2024, a Honda XRE 190 acaba de ganhar a opção de tonalidade Cinza Metálico na linha 2026 da versão Standart. Ela se junta ao vermelho perolizado, que já era oferecido na moto trail da marca japonesa.

A XRE 190 continua disponível em duas variantes, que estarão nas concessionárias em setembro, com preços a partir de R$ 23.580 na Standard e R$ 24.110 na Adventure. A garantia é de três anos.

A XRE 190 2026 mantém todas as novidades que estrearam recentemente no modelo, como a adoção do tanque metálico encapsulado por carenagens plásticas, o sistema de iluminação full-led, o painel com indicador de marcha engatada e a porta USB-C. O motor é o monocilíndrico OHC de 184,4 cilindradas flex de 16 cavalos de potência e 1,66 kgfm de torque. Os freios são ABS e o câmbio é de 5 marchas.

De olho nas japonesas

Shineray SBM 250 Trail vem para brigar com Honda XRE 300 Sahara e Yamaha Lander 250. Crédito: Divulgação

O diretor da Shineray no Brasil, Thomas Medeiros, confirmou que a marca chinesa trará a moto SBM 250 Trail ao país em 2026. A moto trail brigará diretamente com as tradicionais Honda XRE 300 Sahara e Yamaha Lander 250, e custará R$ 24.990.

Será equipada com motor monocilíndrico de 250 cilindradas com duplo comando de 31 cavalos de potência e 2,6 kgfm de torque, aliado a um câmbio de 6 marchas. A suspensão dianteira é do tipo invertida e a traseira monoshock.

Os freios são a disco com ABS nas duas rodas, que são de 19 polegadas na frente e 17 polegadas atrás, com pneus de uso misto. A SBM 250 Trail traz ainda painel digital e luzes full-led e fará parte da linha SBM (Shineray Brasil Motors), uma submarca premium da Shineray no país.

No embalo de sempre

A líder Honda CG 160 emplacou 41.456 exemplares em agosto. Crédito: Divulgação

Para a Fenabrave, agosto deste ano teve venda de 185.454 unidades de motocicletas no Brasil, com queda de 3,99% em comparação ao mês anterior. Entre os modelos, a “eterna” líder Honda CG 160 emplacou 41.456 exemplares em agosto, à frente das Honda Biz (21.493 unidades), Pop 110 (17.111) e NXR 160 (16.317), da Mottu Sport 110 (9.778), da Yamaha YBR 150 (7.702), da Honda CB 300F (5.636) e das Yamaha Fazer 250 (4.207), XTZ 250 (3.835) e Fazer 150 (3.618).

Nas marcas, a Honda vendeu 119.578 motos em agosto, com 64,4% de participação de mercado, seguida da Yamaha (28.452 e 15,3%), da Shineray (11.446 e 6,1%), da Mottu (9.778 e 5,2%), da Avelloz (2.863 e 1,54%), da Royal Enfield (2.815 e 1,52%), da Bajaj (2.759 e 1,49%), da Haojue (1.878 e 1,01%), da BMW (1.292 e 0,70%) e da Kawasaki (1.092 e 0,56%). (colaborou Daniel Dias)



A Gazeta integra o Saiba mais