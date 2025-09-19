Moto desenhada pela BMW Motorrad para o papa será leiloada

A moto percorreu a Alemanha e a Itália no “Passeio pela Paz” até chegar à Roma, reunindo motociclistas e fiéis em eventos religiosos. Crédito: Divulgação

A BMW Motorrad criou uma R18 Transcontinent especial para uma ação beneficente inédita. A moto recebeu pintura branco madrepérola, o brasão do Vaticano e outros detalhes exclusivos, antes de ser apresentada ao Papa Leão XIV, que a abençoou e a autografou.



A moto do Papa será leiloada pela Sotheby’s no próximo mês, com toda a renda sendo destinada a projetos de ajuda a crianças de Madagascar. A ideia do projeto partiu da concessionária BMW Motorrad Witzel em parceria com o grupo Jesus-Biker.

A moto percorreu a Alemanha e a Itália no “Passeio pela Paz” até chegar à Roma, reunindo motociclistas e fiéis em eventos religiosos. Antes do leilão, a R18 ficará em exposição na BMW Welt em Munique, de 15 de setembro a 7 de outubro.

Time que está ganhando também muda

A PCX 160 2026 estreia nas lojas este mês, com três anos de garantia, sem limite de quilometragem. Crédito: Divulgação

A Honda apresentou a linha 2026 da PCX 160. De acordo com a Fenabrave, foram vendidas mais de 35 mil unidades da scooter de janeiro a agosto deste ano. A principal novidade da linha 2026 está nas novas opções de cores para as versões com freios ABS.

A PCX 160 CBS custa R$ 18.340 e mantém o branco perolizado, enquanto a PCX 160 ABS (R$ 20.170) traz nova cor azul perolizada e a DLX (R$ 20.640) ganhou a tonalidade preto metálica.

Todas permanecem equipadas com motor monocilíndrico de 156 cilindradas com refrigeração líquida, que entrega 16 cavalos de potência e 1,5 kgfm de torque. A PCX 160 2026 estreia nas lojas este mês, com três anos de garantia, sem limite de quilometragem.

Crescimento indiano

A Bajaj anunciou a expansão de sua fábrica de Manaus para 48 mil motocicletas por ano. Crédito: Divulgação

A Bajaj anunciou a expansão de sua fábrica de Manaus (AM), elevando a capacidade produtiva para 48 mil motocicletas por ano. A medida vem após um aporte adicional de US$ 10 milhões (cerca de R$ 53,5 milhões) aprovado pela matriz indiana. A fábrica conta com aproximadamente 200 empregados e foi inaugurada em junho de 2024.

O aumento na produção é motivado também pelo impressionante crescimento de 216% nas vendas no período de um ano. De janeiro a agosto, a Bajaj emplacou 16.794 motos, ante 5.316 em 2024.

Na nova fase, a Bendsteel será responsável pela soldagem dos quadros das motocicletas, com tecnologia importada da Índia, enquanto a Galvasistem fará a pintura KTL. Atualmente, a Bajaj oferece no Brasil os modelos Pulsar N150, Dominar NS160, Dominar NS200, Dominar 250 e Dominar 400.



Sucesso em terras cariocas

Mais de 500 motoclubes e grupos cadastrados participaram do “Festival Moto Brasil 2025”. Crédito: Divulgação

O “Festival Moto Brasil 2025” consolidou sua posição como um dos maiores eventos do setor de duas rodas no Brasil. Realizada no Riocentro, no Rio de Janeiro, de 5 a 7 de setembro, a 13ª edição do evento atraiu 65 mil visitantes e movimentou R$ 3,5 milhões em negócios.

A próxima edição já está confirmada para 2026. Mais de 500 motoclubes e grupos cadastrados participaram do “Festival Moto Brasil 2025”. As marcas Bajaj, BMW, Can-Am, Cavaletta, CF Moto, Dafra, Fun Motors, Gotrix, Harley-Davidson, Haojue, Kawasaki, Polaris, Royal Enfield, Sea-Doo, Suzuki, Triumph, Yadea e Zontes estiveram presentes, além de empresas de peças, acessórios, vestuário e serviços. O espaço ocupou 19 mil metros quadrados e contou ainda com test-rides, shows, atrações radicais e experiências culturais.

