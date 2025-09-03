Marca italiana Lambretta lança versão limitada X300 Casa Special Edition

A Lambretta X300 Casa Special Edition traz pintura de duas tonalidades e grafismos exclusivos. Crédito: Divulgação

A Lambretta acaba de revelar a X300 Casa Special Edition, uma série especial limitada a apenas 999 unidades. O lançamento está marcado para outubro, com preço sugerido de 5.999 libras esterlinas, cerca de R$ 43.878 em conversão direta.



O projeto nasce em parceria com a lendária oficina Casa Lambretta, de Milão, que se tornou referência na preservação e restauração de motos da marca. A Lambretta X300 Casa Special Edition traz pintura de duas tonalidades e grafismos exclusivos, com o número “47” em referência ao ano de início da produção da Lambretta, em 1947.

O motor monocilíndrico de 275 cilindradas oferece 24,8 cavalos de potência, com câmbio automático do tipo CVT. Cada exemplar traz certificado de autenticidade assinado por Vittorio Tessera, fundador da oficina, e uma caixa de colecionador.

Pretinho básico

O motor é bicilíndrico paralelo de 649 cilindradas, que entrega 61 cavalos de potência e 6,4 kgfm de torque. Crédito: Divulgação

A Kawasaki acaba de lançar linha 2026 da custom Vulcan S. A principal novidade é a estreia da combinação de pintura Metallic Graphite Gray com Metallic Spark Black, que destaca o estilo mais esportivo e naked mesmo no segmento custom.

A Vulcan S é vendida com preço inicial de R$ 52.420, sem frete. A linha 2026 deve chegar em breve ao mercado brasileiro. O motor é bicilíndrico paralelo de 649 cilindradas, que entrega 61 cavalos de potência e 6,4 kgfm de torque.

Outro diferencial da Vulcan S é o sistema “Ergo-Fit”, que permite ajustar pedaleiras, guidão e banco para melhorar a ergonomia e o conforto em longas viagens. O câmbio tem 6 marchas e o peso bruto é de 229 quilos. Os freios são a disco de pistão duplo de 300 milímetros na dianteira e 250 milímetros na traseira.

Tradição militar

Cruiser GB350 C da Honda ganhou nova cor inspirada em veículos militares e farol redesenhado com maior alcance. Crédito: Divulgação

A Honda apresentou a linha 2026 da GB350 C com novidades no Japão. Com estilo mais robusto e tradicional, a moto cruiser da marca oriental ganhou nova cor inspirada em veículos militares e farol redesenhado com maior alcance.

Outra novidade é o assento tipo “split”, que ficou cinco centímetros mais longo, além de melhorias na ergonomia. Em relação à motorização, a GB350 C 2026 segue equipada com o motor monocilíndrico de 348 cilindradas arrefecido a ar, que entrega 20,8 cavalos a 5.500 rpm e 3 kgfm de torque a 3 mil rpm, com suavidade ideal para viagens tranquilas. De acordo com a Honda, o aumento no peso total da moto melhorou a estabilidade. Já o farol ficou mais eficiente.

Mais cor, por favor!

A Triumph mostra novas cores para três modelos de sua linha no Brasil, com entregas iniciadas no mês passado. Crédito: Divulgação

A Triumph mostra novas cores para três modelos de sua linha no Brasil, com entregas iniciadas no mês passado. A Speed 400 pode ser adquirida na tonalidade Pearl Metallic White, que combina branco com detalhes em dourado e preto, mantendo garfos na cor dourada.

A versão de entrada segue custando R$ 32.190, enquanto a nova pintura na combinação Phantom Black/Storm Grey eleva o preço para R$ 32.690. Já a linha Tiger 900 chega com duas novas combinações.

A GT Pro adota a pintura Sapphire Black e a Rally Pro estreia a Sapphire Black com toques em amarelo fluorescente. Fechando as novidades, a Scrambler 1200 X recebeu a cor Matt Khaki Green, inspirada em veículos militares britânicos, vendida por R$ 70.190. A Scrambler 400 X mantém a paleta de cores, com preço de R$ 36.190.

