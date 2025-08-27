Kawasaki apresenta linha 2026 da Ninja com novas cores e grafismos

Linha 2026 da Kawasaki Ninja foi apresentada na Europa. Crédito: Divulgação

A Kawasaki apresentou a linha Ninja 2026 no mercado europeu, apostando em cores e grafismos inéditos para reforçar a identidade de cada modelo. A superesportiva Ninja ZX-6R chega com nova combinação de cinza, preto e verde, mantendo o motor de 636 cilindradas com 124 cavalos e tecnologias como painel de TFT, quatro modos de pilotagem e “quickshifter” bidirecional.



Já a ZX-4RR passa a contar com as opções Lime Green e cinza e preto, com motor de quatro cilindros de 80 cavalos de potência. Outra que ganhou novidades foi a Ninja 650, que passa a oferecer três novas cores, em combinações de preto e cinza ou verde. Fechando a linha, a irmã caçula Ninja 500 substitui a Ninja 400, com motor de 451 cilindradas e 51 cavalos, além de design mais agressivo.

Cariocas sobre duas rodas

A terceira edição do Festival Moto Brasil acontece de 5 a 7 de setembro, no RJ. Crédito: Divulgação

A décima terceira edição do Festival Moto Brasil será realizada de 5 a 7 de setembro no Riocentro, na zona oeste do Rio de Janeiro, e promete reunir apaixonados por duas rodas, marcas, influenciadores e profissionais do mercado. Entre as novidades, destaca-se a Rodada de Negócios, espaço exclusivo de 150 metros quadrados para conectar fabricantes, fornecedores e distribuidores.

Haverá ainda um espaço dedicado para transmissões e entrevistas, uma loja oficial com 525 metros quadrados e marcas como MT Helmets, Tutto Moto e Peels.

O Festival Moto Brasil tem também atrações musicais, atrações radicais como globo da morte e valorização do Mototurismo. Para os aficionados por motovelocidade, será possível conferir de perto um acervo de motos históricas ligadas ao extinto autódromo de Jacarepaguá. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial, com estacionamento gratuito para motos.

Parceria de sucesso

A partir de setembro, os profissionais passam a contar com ganhos extras, acesso facilitado a motos mais econômicas. Crédito: Divulgação

A empresa de entregas iFood e a plataforma de aluguel de motos Mottu acabam de anunciar uma parceria para ampliar os benefícios aos entregadores da plataforma em todo o Brasil. A partir de setembro, os profissionais passam a contar com ganhos extras, acesso facilitado a motos mais econômicas com IPVA incluído, além de suporte em caso de roubo.

De acordo com as duas empresas, os profissionais podem ampliar a renda em até R$ 350 mensais e contarem com descontos e condições especiais para iniciar ou renovar o contrato de aluguel.

A parceria reúne vantagens exclusivas para quem entrega pelo iFood e já aluga seu veículo com a Mottu ou deseja iniciar uma locação, com foco em aumento de ganhos, redução de custos e mais suporte no dia a dia. Todo o processo pode ser feito de forma on-line.

Negócio da China

A chinesa CFMoto comemora uma década de atuação no Brasil. Crédito: Divulgação

A chinesa CFMoto comemora uma década de atuação no Brasil. Desde 2015 no país, a montadora atingiu marco de 10 mil veículos produzidos anualmente em sua fábrica de Manaus (AM), inaugurada em 2019. Atualmente, a CFMoto oferece uma linha de UTVs (veículos utilitários todo-terreno) e de quadriciclos em mais de cem concessionárias no Brasil. Em janeiro deste ano, a fabricante anunciou sua entrada no segmento de motocicletas.

A partir de uma votação popular com a participação dos fãs da marca, a CFMoto anunciou a vinda das motocicletas Ibex 450 e 450CL-C, apresentadas nos eventos “Festival Interlagos” (São Paulo) e “Capital Moto Week” (Brasília). Ambas chegarão ao mercado brasileiro no próximo ano.

