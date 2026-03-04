Meta da Honda é chegar à fabricação de 1,6 milhão de unidades na planta localizada em Manaus. Crédito: Divulgação

A Honda atingiu um novo marco histórico no Brasil ao alcançar produção acumulada de 32 milhões de motocicletas na fábrica de Manaus, resultado que coincide com a celebração dos 50 anos da Moto Honda da Amazônia no Polo Industrial de Manaus (PIM) e da principal atração da companhia, a família CG.



Responsável por toda a produção nacional da marca, a unidade opera em ritmo elevado, com cerca de 6.500 motocicletas fabricadas diariamente em uma linha composta por 20 modelos, de 110 cc a 1.100 cc. A fábrica também exporta para mais de 15 países.

O resultado reforça o papel estratégico da operação brasileira dentro da estrutura global da Honda, consolidada ao longo de cinco décadas por meio de um sistema altamente verticalizado, que integra desde a produção de componentes até a montagem final dos veículos.

Para sustentar o crescimento, a empresa anunciou investimentos de R$ 1,6 bilhão até 2029, destinados à modernização industrial, ao lançamento de novos produtos e ao aprimoramento dos processos produtivos. A meta é chegar à produção anual de 1,6 milhão de unidades.

Espírito aventureiro

As Trails da Family Tiger Desert Edition 1 são referências da marca no quesito adventure premium. Crédito: Divulgação

A Triumph Motorcycles amplia sua ofensiva no segmento adventure premium com a chegada das novas edições especiais Tiger Alpine Edition e Desert Edition, disponíveis nas linhas Tiger 900 e Tiger 1200. Para assinalar o lançamento, a marca promoveu, no final de fevereiro, o “Tiger Day”, evento nacional realizado simultaneamente em todas as concessionárias brasileiras.

A ação reforça o posicionamento da família Tiger como um dos pilares da estratégia global da fabricante britânica, oferecendo aos clientes a oportunidade de conhecer de perto os novos modelos, solicitar test-rides e explorar o line-up da marca em um ambiente voltado à experiência premium.

Sob o tanque, permanece o motor tricilíndrico com virabrequim T-Plane. A Tiger 900 entrega 108 cavalos e 9,2 kgfm, equilibrando versatilidade e eficiência, enquanto a Tiger 1200 alcança 150 cavalos e 13,25 kgfm, desempenho que a posiciona entre as referências da categoria.

Crescimento internacional

A indiana Bajaj cresceu em relação ao ano anterior com as vendas de modelos como a scooter elétrica Chetak. Crédito: Divulgação

A Bajaj Auto Limited encerrou o último trimestre de 2025 com resultados históricos, consolidando um novo momento em sua trajetória global. Pela primeira vez, a companhia superou a marca de US$ 1,8 bilhão em receita trimestral, crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O desempenho foi sustentado por expansão simultânea em todas as frentes de atuação: motocicletas no mercado doméstico indiano, veículos elétricos de duas e três rodas e exportações. O lucro líquido ultrapassou US$ 300 milhões.

O portfólio elétrico foi um dos protagonistas do período, respondendo por 25% da receita doméstica e registrando o melhor trimestre da história da empresa. A scooter elétrica Chetak ganhou força após a normalização da cadeia de suprimentos, crescendo cerca de 70% frente ao trimestre anterior e ampliando participação de mercado.

