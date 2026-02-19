As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus começaram 2026 em ritmo forte. Crédito: Divulgação

As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) começaram 2026 em ritmo forte, confirmando o aquecimento do setor logo no primeiro mês do ano. Segundo dados divulgados pela "A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), a produção nacional alcançou 184.443 unidades em janeiro – o maior volume registrado para o mês desde 2008.



O resultado representa um crescimento de 11% em relação a janeiro de 2025 e uma expressiva alta de 42,2% na comparação com dezembro, período tradicionalmente marcado por férias coletivas e desaceleração das linhas de montagem. “Janeiro foi um mês bastante positivo, com produção plena nas fábricas, diferentemente de dezembro, quando algumas associadas adotaram férias coletivas”, afirma Marcos Bento, presidente da Abraciclo.

Entre as categorias, o segmento street manteve a liderança absoluta, com 95.732 unidades e 51,9% do total produzido. Na sequência, aparecem as trail, com 19,1%, e as motonetas, com 13,9%. O mercado também segue fortemente concentrado nas motocicletas de baixa cilindrada, que responderam por 78,5% da produção do mês

Crescimento consolidado

A Bajaj emplacou 3.006 motocicletas em janeiro, resultado que representa um avanço de 74% sobre o mesmo período de 2025. Crédito: Divulgação

A Bajaj do Brasil iniciou 2026 mantendo a curva ascendente que vem marcando sua presença no mercado nacional. Em janeiro, a fabricante indiana emplacou 3.006 motocicletas, resultado que representa um avanço de 74% sobre janeiro de 2025 e crescimento de 28% frente à média mensal de vendas do ano anterior.

Entre os destaques do mês, a Dominar 250 atingiu o marco de 5 mil unidades emplacadas desde o lançamento, confirmando sua boa aceitação no segmento. Já a família 400 cc – formada pela Dominar 400 e pela Dominar NS400Z – ultrapassou 20 mil unidades acumuladas até o fim de 2025, consolidando-se como o principal produto da marca no Brasil.

“Crescer acima do mercado e atingir números tão relevantes em tão pouco tempo reforça que estamos no caminho certo”, comemora Waldyr Ferreira, diretor-executivo da Bajaj do Brasil.

Aposta no consórcio

O projeto ganhou escopo com a chegada da Triumph ao segmento de média cilindrada em 2024. Crédito: Divulgação

A Triumph Motorcycles Brasil anunciou o lançamento do Grupo 650 do Triumph Smart, iniciativa que reforça o consórcio como uma das principais estratégias da marca britânica para ampliar o acesso as suas motocicletas e conquistar novos públicos no mercado nacional. O Triumph Smart foi desenvolvido como ferramenta de crescimento sustentável, permitindo que consumidores planejem de forma estruturada a entrada no universo premium da fabricante.

O projeto ganhou escopo com a chegada da Triumph ao segmento de média cilindrada em 2024, com os modelos Speed 400 e Scrambler 400 X, que ultrapassaram 1.200 emplacamentos e fecharam 2025 com mais de 4.600 unidades registradas. O novo grupo oferece parcelas a partir de R$ 321,33 para a Speed 400 e R$ 361,26 para a Scrambler 400 X, além de taxa administrativa de 12%.

A Gazeta integra o Saiba mais