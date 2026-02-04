Com preço público sugerido de R$ 23.490 (sem frete), a R15 ABS 2026 mantém os principais atributos que a consolidaram como referência no segmento. Crédito: Divulgação

Com três anos de mercado no Brasil, a Yamaha R15 ABS amplia seu portfólio e ganha mais um elemento de sedução: a nova cor R-White (branco metálico), que se soma às opções X-Black (preto fosco) e Racing Blue (azul metálico). A novidade chega para reforçar o posicionamento da esportiva de entrada da marca japonesa, que se destaca por oferecer tecnologias normalmente restritas a motocicletas de maior cilindrada.



Com preço público sugerido de R$ 23.490 (sem frete), a R15 ABS 2026 mantém os principais atributos que a consolidaram como referência no segmento. O modelo conta com três anos de garantia e programa de Revisão Preço Fixo, reforçando o compromisso da Yamaha com custo de uso previsível e confiabilidade.

O coração da R15 é o motor de 155 cc, com refrigeração líquida e sistema de atuação de válvula variável (VVA), exclusivo na categoria. São 18,8 cavalos a 10 mil rpm e 1,5 kgfm a 8.500 rpm, combinando boa resposta em baixas rotações, fôlego em altas e eficiência energética.

Segundo a Yamaha, o consumo pode chegar a 54,7 km/l em uso urbano, permitindo autonomia próxima de 600 quilômetros com o tanque de 11 litros. O pacote técnico inclui câmbio de 6 marchas, embreagem assistida e deslizante, freios a disco com ABS nas duas rodas, suspensões robustas e balança traseira em alumínio, além de pneus largos montados em rodas de liga leve de 17 polegadas.

Edição limitada de luxo

Recém-lançada no mercado brasileiro, a BMW R 12 G/S ganha uma versão ainda mais exclusiva: a Option 719, limitada a apenas 60 unidades. Crédito: Divulgação

Recém-lançada no mercado brasileiro, a BMW R 12 G/S ganha uma versão ainda mais exclusiva: a Option 719, limitada a apenas 60 unidades. Produzida em Manaus (AM), a novidade eleva o padrão de sofisticação da big trail de inspiração clássica, combinando desempenho, tecnologia e acabamento premium.

Equipada com o consagrado motor boxer de 1.170 cm³, a R 12 G/S Option 719 entrega 109 cavalos a 7 mil rpm e 11,8 kgfm de torque a 6.500 rpm, números que garantem respostas vigorosas tanto no asfalto quanto fora dele. O modelo oferece modos de pilotagem, controle de tração dinâmico (DTC), freios ABS Pro, assistente de troca de marchas, eixo cardã e suspensões ajustáveis, além de rodas raiadas de 21 polegadas na dianteira e 17 polegadas na traseira, reforçando sua vocação aventureira.

Com preço sugerido de R$ 113.900, a R 12 G/S Option 719 chega como um produto de nicho, voltado a entusiastas que buscam não apenas desempenho, mas também design diferenciado e forte apelo colecionável dentro do universo premium de duas rodas.

Herança britânica

Triumph Speed Twin 1200 Race Edition é limitada a 800 unidades no mundo, e homenageia as lendárias cafe racers britânicas dos anos 60. Crédito: Divulgação

A Triumph Motorcycles apresentou oficialmente a Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, uma edição limitada a 800 unidades no mundo que homenageia as lendárias cafe racers britânicas dos anos 60. Tendo como base a Speed Twin 1200 RS, o modelo combina visual clássico, postura esportiva e tecnologia moderna em um conjunto pensado para puristas e colecionadores.

Sob o tanque, o motor bicilíndrico Bonneville 1200 entrega 105 cavalos a 7.750 rpm e 11,5 kgfm de torque, com resposta imediata do acelerador graças à ignição a 270 graus e ao virabrequim de baixa inércia.

A eletrônica inclui modos de pilotagem, ABS de curva, controle de tração, Triumph Shift Assist, painel misto LCD/TFT, conectividade com smartphone e entrada USB-C. A Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition chega ao mercado europeu por 15.995 euros (cerca de R$ 100 mil), com entregas previstas a partir de março. Cada unidade acompanha um certificado de autenticidade, reforçando o caráter exclusivo de uma moto que é, ao mesmo tempo, tributo à história e exercício de design contemporâneo.

