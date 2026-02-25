A Europa permanece como principal mercado, com 118.814 unidades comercializadas. Crédito: Divulgação

A BMW Motorrad encerrou 2025 com 202.563 motocicletas entregues globalmente, superando pela quarta vez seguida a marca de 200 mil unidades em um único ano. O resultado consolida a força operacional da divisão e o apelo consistente de sua linha de modelos.



A Europa permanece como principal mercado, com 118.814 unidades comercializadas. A Alemanha lidera individualmente (25.516 motos), seguida por França, Itália e Espanha. Fora do continente europeu, Estados Unidos (14.869), Brasil (14.488) e China (10.555) tiveram participação relevante no desempenho da marca de motocicletas do BMW Group. Parte fundamental do crescimento está associada à renovação da família boxer 1300.

Modelos como a R 1300 GS Adventure, a R 1300 RT, a R 1300 R e a R 1300 RS foram recebidos com entusiasmo imediato pelo mercado. A nova R 12 G/S, equipada com o tradicional motor boxer refrigerado a ar/óleo, também superou expectativas já no ano de lançamento.

Um dos mais tradicionais encontros de motociclistas do Brasil, o “Barretos Motorcycles”, deu início às vendas de ingressos para sua vigésima segunda edição. O evento será realizado no Parque do Peão, reunindo motociclistas, motoclubes e apaixonados por música de várias regiões do país.

Os ingressos estão disponíveis exclusivamente online, contemplando tanto motociclistas e garupas quanto o público que deseja participar sem moto. Para quem optar por permanência integral, o evento oferece Camping Tradicional e Camping VIP, mantendo a proposta de experiência imersiva durante 24 horas.

A pré-programação do “Palco Motorcycles” inclui Geriatricus e Texas Radio, no dia 30 de abril, Di Ferrero e Humberto Brazão, em 1º de maio, e Paulo Miklos, Plebe Rude e Ventania, no dia 2 de maio. O evento contará ainda com a “Tenda Motor”, feira com lançamentos do setor, praça de alimentação, apresentações de acrobacias e o tradicional concurso “Garota Motorcycles”.

A Triumph Motorcycles Brasil inicia 2026 com uma estratégia clara de estímulo à demanda: facilitar o acesso ao universo premium por meio de condições financeiras diferenciadas. Em parceria com o Banco Santander Brasil, a marca apresenta a campanha “Compre agora e comece a pagar em maio”, oferecendo 90 dias de carência para a primeira parcela, entrada mínima de 30% e saldo em até 48 vezes.

A iniciativa, válida para diferentes modelos do portfólio, combina taxa zero em linhas selecionadas e benefícios adicionais, criando um ambiente favorável para quem deseja iniciar o ano sobre duas rodas sem comprometer imediatamente o fluxo de caixa. O destaque recai sobre a família 400 cc – Speed 400, Scrambler 400 X e a recém-apresentada Scrambler 400 XC.

A Speed 400 parte de R$ 29.990, enquanto a Scrambler 400 X é ofertada por R$ 33.990 e a 400 XC, por R$ 37.990. Além do controle de tração de série, os modelos contam com as duas primeiras revisões por R$ 100 cada. A estratégia evidencia o movimento da Triumph de ampliar sua base de clientes no Brasil, aproximando novos motociclistas do segmento premium sem descaracterizar o posicionamento aspiracional da marca.

