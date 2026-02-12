Yamaha atualiza a Lander Connected com nova cor e acabamento

A Yamaha Lander Connected 2026 tem motor de 250 cc, reconhecido pela durabilidade e manutenção simples. Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha atualizou a Lander Connected para a linha 2026 e reforçou um dos pilares mais valorizados pelo motociclista brasileiro: a combinação entre robustez mecânica, versatilidade de uso e conectividade.



A trail chega com nova opção de cor e acabamento aprimorado nas carenagens do farol e do tanque, elevando a percepção de qualidade em um segmento em que o visual aventureiro também pesa na decisão de compra. O motor de 250 cc, reconhecido pela durabilidade e manutenção simples, entrega 20,9 cavalos e 2,1 kgfm, associado ao câmbio de 5 marchas.

Na ciclística, a suspensão dianteira de 220 milímetros e o sistema Monocross traseiro garantem conforto em diferentes terrenos, com freios a disco nas duas rodas e ABS na dianteira.

No painel, o display 100% digital em estilo “Blackout” reforça a identidade tecnológica,enquanto a conectividade Bluetooth via aplicativo Yamaha Motorcycle Connect (Y-Connect) amplia a experiência do piloto.

Pelo app, é possível acompanhar o consumo médio, o histórico de viagens, o cronograma de manutenção e a última localização de pareamento. Disponível na nova cor Atacama Brown, além das opções Titanium Grey, Amazon Green e Racing Blue, a Lander Connected 2026 tem preço sugerido de R$ 29.290, com quatro anos de garantia e programa de Revisão Preço Fixo.

A Honda manteve liderança confortável no mês, com 116.492 unidades emplacadas e participação de 65,2%. Crédito: Honda/Divulgação

O segmento de motocicletas iniciou 2026 “nadando de braçada” no mercado brasileiro, reforçando o protagonismo das duas rodas como solução de mobilidade acessível e ferramenta de trabalho em um país onde o trânsito urbano e o custo do transporte seguem em transformação.

Em janeiro, foram emplacadas 178.537 motos, volume que representa queda de 7,5% em relação a dezembro de 2025 – movimento sazonal esperado após o pico de fim de ano –, mas crescimento expressivo de 17,4% na comparação com janeiro do ano passado.

A Honda manteve liderança confortável no mês, com 116.492 unidades emplacadas e participação de 65,2%. A CG 160, sozinha, respondeu por 37.671 licenciamentos, reafirmando seu status de veículo motorizado mais vendido do país há anos, símbolo da força do segmento de entrada.

Na segunda posição, a Yamaha registrou 25.202 unidades (14,1% de “market share”), seguida por marcas que vêm ampliando presença e diversificando a oferta: Shineray (12.920), Mottu (6.067), Avelloz (3.328) e Bajaj (3.006). Royal Enfield, Haojue, BMW e Kawasaki completam o ranking, evidenciando um mercado cada vez mais plural, com espaço tanto para modelos populares quanto para nichos premium e de lazer.

A Suzuki GSX-S1000 GT é equipada com motor de quatro cilindros em linha e 999 cm³, a GSX-S1000 GT entrega 152 cavalos de potência e 10,8 kgfm de torque. Crédito: Suzuki/Divulgação

A Suzuki reforça sua presença no universo Sport Touring com a GSX-S1000 GT, modelo que une a postura esportiva de uma moto de alta performance ao conforto necessário para longas viagens. Equipada com motor de quatro cilindros em linha e 999 cm³, a GSX-S1000 GT entrega 152 cavalos de potência e 10,8 kgfm de torque, números que a colocam em um patamar de desempenho elevado, mas com foco em estabilidade e suavidade em alta velocidade.

O pacote tecnológico inclui painel de TFT de 6,5 polegadas com conectividade, acelerador eletrônico, controle de tração, “quick shift” bidirecional, três modos de pilotagem (A, B e C) e controle de cruzeiro, itens que ampliam a versatilidade do modelo tanto no uso esportivo quanto no turismo rodoviário.

A proposta da Gran Turismo se completa com malas laterais de 36 litros, de liberação rápida, e carenagem aerodinâmica desenhada para proteger o piloto em viagens prolongadas. No quadro, a estrutura em alumínio e as suspensões ajustáveis garantem equilíbrio dinâmico, enquanto os freios Brembo com fixação radial reforçam a segurança e a precisão nas frenagens. O modelo tem preço sugerido de R$ 92.600, além do frete.

