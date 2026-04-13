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Astrologia

Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula

As cartas trazem pistas importantes sobre a saída ou permanência dos participantes no jogo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 13 de Abril de 2026 às 18:53

Juliano, Gabriela e Ana Paula disputam a permanência no BBB 26 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Juliano, Gabriela e Ana Paula disputam a permanência no BBB 26 Crédito: Imagem: Reprodução digital | TV Globo
O Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Jordana indicou Ana Paula Renault como líder. Ganhadora da dinâmica “Sonho do Poder” na mesma noite, a sister também pôde indicar outro adversário para a berlinda: Juliano Floss. Gabriela completou o Paredão como a mais votada da casa.
Enquanto o público decide, o baralho cigano traz pistas importantes sobre o destino dos emparedados. Diferentemente de análises longas, aqui o foco é claro: a energia principal de cada participante e o que ela indica para permanência ou saída. Confira!

1. Juliano: obstáculos, mas não necessariamente fim

A carta “ A Montanha ” fala de dificuldades, barreiras e resistência. Juliano pode estar enfrentando desafios importantes nesse paredão, com uma energia de travamento ou demora. Mas atenção: essa carta não indica corte imediato — e, sim, processos mais lentos e obstáculos a serem superados.
Energia final: negativa, mas sem indicação clara de eliminação imediata.
A carta “A Foice” representa cortes, rupturas e decisões abruptas (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock)
A carta “A Foice” representa cortes, rupturas e decisões abruptas Crédito: Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

2. Gabriela: corte, ruptura e decisão rápida

A carta “A Foice” é direta e não costuma suavizar: ela representa cortes, rupturas e decisões abruptas. No contexto de um Paredão, essa é uma das cartas mais associadas à eliminação, pois fala de algo que é interrompido de forma rápida e definitiva.
Energia final: altamente negativa para permanência.

3. Ana Paula: movimento, avanço e continuidade

A carta “O Cavaleiro” traz uma energia completamente diferente: fala de movimento, novidades e continuidade. Essa carta costuma indicar que algo segue em frente, que há fluxo e avanço — o que, nesse contexto, sugere permanência no jogo.
Energia final: positiva, com tendência de seguir na casa.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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