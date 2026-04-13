Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

Um touro que participava de um rodeio fugiu durante a festa de 91 anos de emancipação política de Baixo Guandu , na Região Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (12), e causou momentos de pânico entre o público. Uma jovem foi derrubada durante a confusão e teve hematomas e escoriações pelo corpo. O animal seguiu até a cidade de Aimorés, em Minas Gerais — município vizinho a Baixo Guandu —, onde foi capturado.

De acordo com Tiago Raimundo da Silva, proprietário do Circuito TR Produções, que organizou o rodeio, o touro se agitou ainda dentro do caminhão de transporte, quebrou parte da estrutura utilizada para o desembarque e conseguiu fugir para fora do espaço do evento. Segundo ele, o animal não chegou a entrar na área da festa, permanecendo na parte externa, onde provocou correria entre as pessoas que estavam nas proximidades.

Durante a confusão, a estudante de enfermagem Ana Lívia Demoner, de 21 anos, moradora de Itarana, ficou ferida após ser atingida pelo animal. Segundo ela, tudo aconteceu muito rápido, no momento em que chegava ao evento com amigas. “Tinha muita gente e comecei a ouvir gritos. Quando olhei para trás, o touro já estava do meu lado. Ele me empurrou e eu caí de rosto no chão”, contou.

Segundo a estudante, o impacto causou vários ferimentos. “Meu braço ficou todo roxo, meu rosto ficou todo ralado, minha mão também ficou ralada e meu joelho machucou bastante”, disse.

Imagens dos hematomas e ferimentos no rosto da jovem após a queda. Crédito: Ana Lívia Demoner

Ela contou ainda que, após o ocorrido, buscou atendimento médico. “Um rapaz que estava lá viu se eu estava bem e falou que tinha um pronto-socorro. Eu fui para lá, me atenderam e depois eu fui para outro hospital para fazer exames”, relatou.

A jovem afirmou que tinha ido ao evento apenas para se divertir. “Eu fui só para curtir a festa com as minhas amigas, mas acabou acontecendo isso”, completou.