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Acidente

Homem é atropelado por motociclista na Glória, em Vila Velha

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para um hospital da região

Publicado em 07 de Março de 2020 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 16:07
Homem é atropelado na Glória, em Vila Velha Crédito: Internauta
Um homem foi atropelado por um motociclista na Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória, no município de Vila Velha, no início da tarde deste sábado (07). De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da moto acionou o Ciodes, alegando que havia atropelado um senhor enquanto trafegava pelo local fora da faixa de pedestres. No entanto, testemunhas relataram que o idoso estava na faixa no momento do atropelamento.
Ainda de acordo com o órgão, o homem foi socorrido por equipe uma do Samu, que realizou os primeiros socorros no local do acidente, e encaminhado para um hospital da região. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

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