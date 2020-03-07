Homem é atropelado por motociclista na Glória, em Vila Velha

Um homem foi atropelado por um motociclista na Avenida Jerônimo Monteiro, na Glória, no município de Vila Velha, no início da tarde deste sábado (07). De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da moto acionou o Ciodes, alegando que havia atropelado um senhor enquanto trafegava pelo local fora da faixa de pedestres. No entanto, testemunhas relataram que o idoso estava na faixa no momento do atropelamento.
Ainda de acordo com o órgão, o homem foi socorrido por equipe uma do Samu, que realizou os primeiros socorros no local do acidente, e encaminhado para um hospital da região. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.