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Leonel Ximenes

Cresce o número de mulheres assassinadas no 1° trimestre no ES

Foram 26 casos nos três primeiros meses de 2020, índice 18,2% maior que o registrado no ano passado

Públicado em 

02 abr 2020 às 18:32
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino
O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino Crédito: Divulgação
O primeiro trimestre de 2020 terminou com o aumento no número de mulheres assassinadas no Espírito Santo. Ao todo, 26 pessoas do sexo feminino perderam suas vidas de forma violenta, enquanto no ano passado, na mesma época, o número era de 22. Um acréscimo de 18,2% no indicador de homicídio doloso de mulheres (que leva em conta tanto os assassinatos pelos mais diversos motivos e o feminicídio).
Em 2020, março, justamente o mês do Dia Internacional da Mulher, foi mais violento que em 2019. Desta vez, aconteceram 11 crimes contra elas, enquanto no ano passado foram sete. O ano de 2018 também havia sido um pouco menos violento, com oito registros.
Os números do primeiro trimestre deste ano são parecidos com os de 2018 e 2016, ambos com 27 naquele mesmo período. Pontos fora da curva são 2017 (42) e 2015 (50).

VILA VELHA LIDERA OCORRÊNCIAS

Vila Velha é a cidade onde aconteceram mais mortes violentas de mulheres, com cinco casos, seguido por Serra, com três. Já Vitória e Cariacica apresentam dois crimes.

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Os números do feminicídio (homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, decorrendo, muitas vezes, de circunstâncias e contextos de violência doméstica e familiar) seguiram os padrões dos anos anteriores.
O primeiro trimestre de 2020 finalizou com oito ocorrências, mesmo número de 2019. Em 2018, houve um crime desse tipo a mais. A maioria dos assassinatos, neste ano, aconteceu a partir de ações de ex-maridos covardes e machistas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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