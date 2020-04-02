Cresce o número de mulheres assassinadas no 1° trimestre no ES

O primeiro trimestre de 2020 terminou com o aumento no número de mulheres assassinadas no Espírito Santo
. Ao todo, 26 pessoas do sexo feminino perderam suas vidas de forma violenta, enquanto no ano passado, na mesma época, o número era de 22. Um acréscimo de 18,2% no indicador de homicídio doloso de mulheres (que leva em conta tanto os assassinatos pelos mais diversos motivos e o feminicídio).
Os números do primeiro trimestre deste ano são parecidos com os de 2018 e 2016, ambos com 27 naquele mesmo período. Pontos fora da curva são 2017 (42) e 2015 (50).
Vila Velha é a cidade onde aconteceram mais mortes violentas de mulheres, com cinco casos, seguido por Serra, com três. Já Vitória e Cariacica apresentam dois crimes.
O primeiro trimestre de 2020 finalizou com oito ocorrências, mesmo número de 2019. Em 2018, houve um crime desse tipo a mais. A maioria dos assassinatos, neste ano, aconteceu a partir de ações de ex-maridos covardes e machistas.