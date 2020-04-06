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O que se sabe sobre as vítimas de coronavírus no ES

As mortes foram confirmadas em hospitais da Grande Vitória e também em  Linhares e em São Mateus, no Norte do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 15:24

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 15:24

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado
Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com
Espírito Santo tem 43 mortes confirmadas por coronavírus até a noite desta quinta-feira (23). Das vítimas, 26 eram homens e 17 mulheres. Os pacientes que não resistiram à Covid-19 moravam em Vila Velha (10), Vitória (10), Serra (14), Cariacica (4), Linhares (1),  São Mateus (1), Nanuque (1), Presidente Kennedy (1), Viana (1).
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Estado registrou 1.453 casos confirmados. Do total de casos no ES, 370 pacientes já estão curados. Desde a chegada da doença no Estado, mais de 8 mil testes foram realizados.
O que se sabe sobre as vítimas de coronavírus no ES

O QUE SE SABE SOBRE AS VÍTIMAS

SERRA
  • Vítima: Homem, de 57 anos
  • Cidade onde morava: Serra
  • Fator de risco: hipertensão e obesidade
  • Forma de transmissão: comunitária
  • Data da internação: 24 de março, Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra
  • Morte confirmada: às 22h45 do dia 1º de abril

    O homem foi internado no dia 24 de março após procurar o pronto-socorro do hospital com sintomas de uma síndrome gripal.O homem foi internado no dia 24 de março após procurar o pronto-socorro do hospital com sintomas de uma síndrome gripal. Em menos de 24 horas o estado de saúde piorou, evoluindo para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O homem foi entubado, colocado em ventilação mecânica, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo isolado desde o início. No dia 26, o teste realizado confirmou coronavírus no paciente.

  • Vítima: Homem, de 61 anos
  • Cidade onde morava: Serra
  • Fator de risco: hipertensão e obesidade
  • Internação: Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra
  • Morte confirmada: madrugada do dia 10 de abril

    A oitava morte confirmada no Estado foi a de um homem de 61 anos, que apresentava um quadro de obesidade e também hipertensão. O idoso era morador da Serra e ficou internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, por mais de uma semana e teve o óbito confirmado na madrugada de sexta. Ele foi sepultado em um cemitério da Serra, sem que houvesse cerimônia. 

  • Vítima: Homem, de 82 anos
  • Cidade onde morava: Serra
  • Fator de risco: não foi informada
  • Internação: Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra
  • Morte confirmada: 10 de abril

    Trata-se de um homem de 82 anos, morador da Serra, com comorbidade não informada.

  • Vítima: Homem, de 37 anos
  • Cidade onde morava: Serra
  • Internação: Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra
  • Morte confirmada: 12 de abril

    Não foram informados detalhes sobre o paciente. 

  • Vítima: Mulher, de 93 anos
  • Cidade onde morava: Serra
  • Internação: hospital particular, em Vila Velha
  • Morte confirmada: 12 de abril

    Não foram informados detalhes sobre a paciente.
VILA VELHA
  • Vítima: sargento da Marinha, 40 anos
  • Cidade onde morava: Vila Velha
  • Fator de risco: obesidade
  • Data da internação: 31 de março, hospital particular, Serra
  • Morte confirmada: 1º de abril

    O sargento da Marinha, segundo informações da Vigilância Epidemiológica de Vila Velha, mudou-se havia pouco tempo para o município. Os primeiros sintomas apareceram em 23 de março, quando ainda morava em São Paulo. Chegou ao município no dia 26, e procurou o hospital particular no dia 30. Recebeu atendimento e foi liberado. No dia seguinte, voltou à unidade, segundo a coordenadora Giovana Ramalho, já com o quadro agravado com sintomas respiratórios. Neste dia, o laboratório do hospital coletou o material ao desconfiar que pudesse se tratar de Covid-19, porém não fez a notificação compulsória.

  • Vítima: comerciante, de 29 anos
  • Cidade onde morava: Vila Velha
  • Fator de risco: obesidade
  • Forma de transmissão: comunitária
  • Internação: Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra
  • Morte confirmada: 03 de abril

    Um comerciante de 29 anos foi um dos capixabas que perderam a vida por causa do novo coronavírus (Covid-19). Morador de Vila Velha, ele também era gerente de um restaurante na Praia do Canto, em Vitória.  Segundo a coordenadora da vigilância, Giovana Ramalho, assim que o comerciante procurou um serviço de saúde do município, com sintomas gripais, ele informou que não havia feito viagens nem mantido contato com pessoas sabidamente infectadas, por isso a transmissão dele é classificada como comunitária. Além dele, a esposa e outro familiar também testaram positivo para a Covid-19. 
VITÓRIA
  • Vítima: dona de casa, 36 anos
  • Cidade onde morava: foi internada pela primeira vez em Vitória
  • Fator de risco: obesidade
  • Internação: Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra
  • Morte confirmada: 03 de abril

    Uma dona de casa, de 36 anos, morreu, na manhã do dia 3 de abril no Hospital Jayme Santos, na Serra, após complicações provocadas pelo coronavírus.  Segundo familiares, a mulher ficou internada por cinco dias. A vítima teve um infarto há seis meses. Menos de dois meses depois, a dona de casa teve outro infarto e, desde então, fazia acompanhamento médico e uso de medicação. 

  • Vítima: Mulher, de 80 anos
  • Cidade onde foi internada a primeira vez: Vitória
  • Morte confirmada: 03 de abril

    Não há detalhes sobre a vítima. 

  • Vítima: Mulher, de 85 anos
  • Cidade onde morava: Vitória
  • Morte confirmada: 12 de abril

    Morava em uma Instituição de Longa Permanência (ILP), popularmente chamada de casa de repouso, em Vitória. No local,  outra morte já havia sido registrada há 10 dias. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).  

  • Vítima: Mulher, de 94  anos
  • Cidade onde morava: Vitória
  • Morte confirmada: 12 de abril

    Morava em uma Instituição de Longa Permanência (ILP), popularmente chamada de casa de repouso, em Vitória. No local,  outra morte já havia sido registrada há 10 dias. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
CARIACICA
  • Vítima: Homem, de 68 anos
  • Cidade onde morava: Cariacica
  • Internação: Hospital filantrópico, em Vila Velha
  • Morte confirmada: 12 de abril

    Não foram informados detalhes sobre o paciente.
  • Vítima: Homem, 43 anos
  • Cidade onde morava: Cariacica
  • Internação: Hospital Jayme dos Santos, Serra
  • Morte confirmada: 14 de abril
SÃO MATEUS
LINHARES
  • Vítima: Jocival Marchiori
  • Cidade onde morava: Linhares
  • Internação: Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
  • Morte confirmada: 09 de abril 

    A Secretaria de Saúde de Linhares confirmou, na manhã desta quinta-feira (9), a morte de um paciente que estava internado infectado com o novo coronavírus. A vítima é Jocival Marchiori, de 55 anos, ex-diretor de uma escola estadual do município. Essa é a primeira morte pela doença registrada na cidade e a segunda na Região Norte do Espírito Santo. 

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