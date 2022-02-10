Paulo Hartung se reúne com Kassab e vai se filiar ao PSD, diz partido

Ex-governador do Espírito Santo está sem partido desde 2018, quando encerrou mandato à frente do Estado Crédito: Vitor Jubini

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung (sem partido) se reuniu nesta quinta-feira (10), em São Paulo , com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O principal assunto tratado no encontro foi a filiação do ex-emedebista ao partido, que, segundo interlocutores da sigla, foi acertada e deve acontecer ainda este mês.

Hartung pode disputar as eleições para senador ou compor uma chapa para Presidência da República. Segundo o partido, o próprio ex-governador se colocou à disposição para um projeto nacional. Até o momento, o PSD tem como pré-candidato a presidente Rodrigo Pacheco, que preside o Senado.

"Kassab vinha se empenhando em concretizar a entrada do Paulo no partido e, hoje, isso foi definido em conversa. É possível que a gente veja a filiação nos próximos dias ou semanas", afirmou um dos vice-presidentes do PSD no Espírito Santo, José Carlos da Fonseca Junior, que participou da reunião.

Hartung está sem partido desde novembro de 2018, quando saiu do MDB antes mesmo de terminar o mandato como governador do Estado. No PSD, ele voltaria a integrar o tabuleiro eleitoral, do qual esteve ausente nos últimos anos.

Segundo o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga (PSD), as conversas para trazer Hartung ao partido acontecem desde o ano passado. Ele afirma que há um interesse de Kassab em ter o ex-governador do Espírito Santo em um projeto nacional.

"Há 15 dias me reuni com Paulo e ele sinalizou a possibilidade de se filiar ao partido para construir um projeto nacional. Na terça-feira, me reuni com Kassab e ele disse que teria essa reunião hoje para tratar do assunto e que tinha interesse em lançá-lo para presidente da República. Paulo vai ser recebido no partido com tapete azul do PSD", afirmou.

Segundo interlocutores políticos, já faz tempo que Hartung atua dentro do PSD como uma espécie de conselheiro político, tratando, inclusive, sobre as perceptivas de eleições nos Estados.

O atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) é um dos nomes que têm sido cobiçados pelo partido e que já teria se reunido com o próprio Hartung para uma conversa. "Ele tem dialogado com o Eduardo Leite, que já recebeu convite para se filiar e integrar os quadros do partido. É um jovem que Paulo vê muito futuro", confidenciou um aliado do ex-governador.

Apesar da presença de Hartung na eleição para o governo do Estado ser praticamente descartada pelo mercado político, a filiação dele ao PSD impacta na corrida eleitoral estadual. Isso porque mesmo sem estar presente nas urnas, ele deve participar, ainda que nos bastidores, nas construções de chapas.

De acordo com pessoas próximas ao ex-governador, ele já tem dialogado com lideranças locais e quer "promover um novo ciclo da política no Espírito Santo". Até o momento, alguns nomes que se colocaram como pré-candidatos ao governo são antigos aliados de Hartung, como é o caso de Guerino Zanon (MDB).

Neucimar Fraga não descarta a possibilidade de uma candidatura ao governo. "Tenho certeza que a presença do Paulo vai atrair outras filiações e fazer o partido crescer no Estado. Não está descartado lançar um nome ao governo", afirmou.

AFASTADO DOS PALANQUES

Paulo Hartung já exerceu oito mandatos, ocupando cargos no Legislativo e no Executivo. Foi prefeito de Vitória, deputado estadual e federal, senador e governador do Espírito Santo. O último mandato exercido foi entre 2014 e 2018.

Nos últimos quatro anos, Hartung se manteve distante da política local, dedicando-se à iniciativa privada. Nas eleições de 2020, não passou nem perto palanques, apesar de ter tido aliados concorrendo às prefeituras. A postura foi diferente de outros anos em que esteve na planície.

Atualmente, ele preside a Indústria Brasileira de Árvores (IBA) e passa a maior parte do tempo em São Paulo. Apesar do distanciamento da política capixaba, o ex-governador segue atento às movimentações no cenário nacional, publicando análises nas redes sociais e em jornais do país.

A Gazeta procurou a assessoria de imprensa de Paulo Hartung para que ele se manifestasse sobre o assunto. Até a publicação deste texto não houve retorno. Já a assessoria de Kassab confirmou que o encontro aconteceu e que a filiação foi um dos assuntos discutidos.