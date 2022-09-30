Os juízes Sérgio Ricardo de Souza e Raimundo Siqueira Ribeiro: novos desembargadores do TJES Crédito: Divulgação/TJES

Your browser does not support the audio element. Tribunal de Justiça do ES escolhe dois novos desembargadores

Dois novos desembargadores foram escolhidos para compor a corte do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) . Nesta sexta-feira (30), o pleno aprovou por unanimidade o nome do juiz Raimundo Siqueira Ribeiro para ocupar a vaga pelo critério de antiguidade.

O segundo nome escolhido foi Sérgio Ricardo de Souza, eleito com 23 votos pelo critério de merecimento. O resultado foi proclamado pelo presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Essa foi a terceira vez consecutiva que Sérgio Ricardo de Souza figurou na lista tríplice — as anteriores foram em 2021. Na escolha por merecimento, recebe a promoção o juiz que figura na lista tríplice por três vezes consecutivas ou cinco de forma alternada.

Pleno do TJES durante escolha de novos desembargadores Crédito: Divulgação/TJES

Para o magistrado, trata-se do coroamento de uma carreira de 28 anos de magistratura. “Tenho o compromisso de, no segundo grau, continuar contribuindo para a melhoria da prestação jurisdicional do Estado do Espírito Santo”, destacou.

Também compuseram a lista tríplice os magistrados Ubiratan Almeida Azevedo, com 22 votos, em primeira votação, e Fabio Brasil Nery, com 14 votos, em segunda votação.

Em seguida, foi eleito o juiz Raimundo Siqueira Ribeiro, pelo critério de antiguidade. O decano da Corte, desembargador Adalto Dias Tristão, falou sobre o currículo e a trajetória do novo desembargador, que foi promotor de justiça por 9 anos e ingressou na magistratura em 1990, tendo atuado em diversas comarcas do Estado.

Durante a aprovação do nome do magistrado, o desembargador Namyr Carlos de Souza ressaltou: “É com imenso prazer que sufrago o nome do íntegro, honrado e digno magistrado, doutor Raimundo Siqueira Ribeiro. Foi meu professor em cursos preparatórios. Sempre tive por sua excelência profundo respeito e admiração. Inclusive, tive a honra de compor com sua excelência a egrégia Segunda Câmara Cível. É um magistrado que honra e dignifica a magistratura, independente, tecnicamente muito preparado e, com certeza, detentor de valores por demais nobres”.

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