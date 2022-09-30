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Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do ES escolhe dois novos desembargadores

Foram eleitos os juízes Sérgio Ricardo de Souza, pelo critério de merecimento, e Raimundo Siqueira Ribeiro, por antiguidade
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 set 2022 às 20:30

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 20:30

Sérgio Ricardo de Souza e Raimundo Siqueira Ribeiro foram escolhidos novos desembargadores do TJES
Os juízes Sérgio Ricardo de Souza e Raimundo Siqueira Ribeiro: novos desembargadores do TJES Crédito: Divulgação/TJES
Tribunal de Justiça do ES escolhe dois novos desembargadores
Dois novos desembargadores foram escolhidos para compor a corte do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Nesta sexta-feira (30), o pleno aprovou por unanimidade o nome do juiz Raimundo Siqueira Ribeiro para ocupar a vaga pelo critério de antiguidade.
O segundo nome escolhido foi Sérgio Ricardo de Souza, eleito com 23 votos pelo critério de merecimento. O resultado foi proclamado pelo presidente do TJES, desembargador Fabio Clem de Oliveira.
Os nomes já tinham sido apontados pela colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves.
Essa foi a terceira vez consecutiva que Sérgio Ricardo de Souza figurou na lista tríplice — as anteriores foram em 2021. Na escolha por merecimento, recebe a promoção o juiz que figura na lista tríplice por três vezes consecutivas ou cinco de forma alternada.

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Sérgio Ricardo de Souza e Raimundo Siqueira Ribeiro foram escolhidos novos desembargadores do TJES
Pleno do TJES durante escolha de novos desembargadores Crédito: Divulgação/TJES
Para o magistrado, trata-se do coroamento de uma carreira de 28 anos de magistratura. “Tenho o compromisso de, no segundo grau, continuar contribuindo para a melhoria da prestação jurisdicional do Estado do Espírito Santo”, destacou.
Também compuseram a lista tríplice os magistrados Ubiratan Almeida Azevedo, com 22 votos, em primeira votação, e Fabio Brasil Nery, com 14 votos, em segunda votação.
Em seguida, foi eleito o juiz Raimundo Siqueira Ribeiro, pelo critério de antiguidade. O decano da Corte, desembargador Adalto Dias Tristão, falou sobre o currículo e a trajetória do novo desembargador, que foi promotor de justiça por 9 anos e ingressou na magistratura em 1990, tendo atuado em diversas comarcas do Estado.
Durante a aprovação do nome do magistrado, o desembargador Namyr Carlos de Souza ressaltou: “É com imenso prazer que sufrago o nome do íntegro, honrado e digno magistrado, doutor Raimundo Siqueira Ribeiro. Foi meu professor em cursos preparatórios. Sempre tive por sua excelência profundo respeito e admiração. Inclusive, tive a honra de compor com sua excelência a egrégia Segunda Câmara Cível. É um magistrado que honra e dignifica a magistratura, independente, tecnicamente muito preparado e, com certeza, detentor de valores por demais nobres”.

MAIS UMA VAGA SERÁ PREENCHIDA EM NOVEMBRO

Ainda há mais uma vaga de desembargador a ser preenchida ainda neste ano pelo TJES. Em 19 de novembro, o desembargador Adalto Dias Tristão completa 75 anos, idade em que a aposentadoria é obrigatória. Com isso, será aberta a nova vaga, que também será destinada a ser preenchida por juiz de carreira. 

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