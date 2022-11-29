Antiga área da Movelar, em Linhares, vira condomínio logístico

Os galpões da antiga fábrica da Movelar, às margens da BR 101, em Linhares,
estão sendo reformados e vão virar um condomínio logístico. Alguns espaços já estão até alugados. O novo dono do espaço, o empresário Maely Coelho, arrematou o complexo que abrigou uma das maiores fábricas de móveis do Estado, em agosto, por R$ 24 milhões. Os galpões e o terreno faziam parte da massa falida da Movelar. O terreno tem 73 mil m² e os galpões ocupam 36 mil m².
"Quando arrematamos, não tínhamos conhecimento do estado de conservação dos galpões. Para a nossa surpresa, valia a pena trabalhar na restauração e transformar em um condomínio logístico. São 73 mil m², perto do Centro de Linhares, às margens da 101, de frente para o Aeroporto e mais da metade de toda essa área está ocupada por galpões com boas estrutura física e de fácil restauração", explicou Maely. "A demanda é forte, tanto que já começamos as reformas e alguns espaços já estão alugados
. Outras áreas estão em processo de locação".
Segundo explicou o empresário, serão feitos os investimentos básicos de restauração em todo o espaço. Obras maiores serão discutidas diretamente com os interessados. "Estamos dispostos a adequar de acordo com a necessidade de cada cliente. Pode ser que precise de um pé direito mais alto ou de refrigeração. Vamos discutir caso a caso". As obras básicas, já em curso, custarão R$ 6,5 milhões.