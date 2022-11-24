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Negócios

Com mercado de saúde aquecido, Linhares ganha mais um empreendimento

Será inaugurado, no Centro da cidade, o Bortot Day Hospital, um investimento de R$ 15 milhões focado em cirurgias eletivas de baixa complexidade

Públicado em 

24 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Bortot Day Hospital, no Centro de Linhares
Bortot Day Hospital, no Centro de Linhares Crédito: Divulgação/Bortot
O mercado de saúde de Linhares está bastante aquecido neste segundo semestre. Após o Tommasi comprar o laboratório Centrolab e os hospitais Rio Doce e LMC iniciarem um processo de fusão, a maior cidade do Norte do Espírito Santo vai receber mais um empreendimento na área. No próximo dia 6 será inaugurado o Bortot Day Hospital, um investimento de R$ 15 milhões focado em cirurgias eletivas de baixa complexidade.
O espaço só vai funcionar durante o dia. Todos os pacientes serão liberados até as 19h. "A ideia é ter algo moderno, ágil e menos complexo que um hospital. Por tudo isso, vamos entregar qualidade e um preço mais baixo", explicou o oftalmologista Jobson Bortot Filho, sócio do Bortot Day Hospital, Jobson Bortot, também oftalmologista. "São várias as intervenções de baixa complexidade na Medicina em que o risco de complicação é muito pequeno e os pacientes são liberados no mesmo dia. Que não precisam de um grande hospital, vamos atender esse público. Claro, uma cirurgia sempre pode complicar, por isso, temos um contrato de suporte de UTI com o Hospital Rio Doce, que é nosso vizinho", explicou Bortot Filho.
A unidade, construída no Centro de Linhares, vai contar com três centros cirúrgicos, uma sala de cirurgia ambulatorial e sete leitos. Serão atendidos pacientes particulares e de planos. A expectativa é receber clientes de todo o Norte capixaba e do Sul da Bahia.   

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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