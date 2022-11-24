Com mercado de saúde aquecido, Linhares ganha mais um empreendimento

O espaço só vai funcionar durante o dia. Todos os pacientes serão liberados até as 19h. "A ideia é ter algo moderno, ágil e menos complexo que um hospital. Por tudo isso, vamos entregar qualidade e um preço mais baixo", explicou o oftalmologista Jobson Bortot Filho, sócio do Bortot Day Hospital, Jobson Bortot, também oftalmologista. "São várias as intervenções de baixa complexidade na Medicina em que o risco de complicação é muito pequeno e os pacientes são liberados no mesmo dia. Que não precisam de um grande hospital, vamos atender esse público. Claro, uma cirurgia sempre pode complicar, por isso, temos um contrato de suporte de UTI com o Hospital Rio Doce, que é nosso vizinho", explicou Bortot Filho.