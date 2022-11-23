Empresários do Espírito Santo vão lançar condomínio na Flórida

Rodrigo Almeida e Edson Pagotto, dois empresários capixabas que hoje moram na Flórida, entraram no mercado imobiliário norte-americano. Os dois fundaram a Victoria Quality Homes e, até meados do ano que vem, lançam um condomínio de casas em Saint Cloud, cidade com pouco mais de 60 mil habitantes perto de Orlando. Serão 44 unidades que custarão a partir de US$ 400 mil. Trata-se de um condomínio de classe média para os padrões norte-americanos.