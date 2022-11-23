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Made in USA

Empresários do Espírito Santo vão lançar condomínio na Flórida

Rodrigo Almeida e Edson Pagotto fundaram a Victoria Quality Homes e vão lançar um condomínio de casas em uma cidade perto de Orlando

Públicado em 

23 nov 2022 às 17:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rodrigo Almeida, da Morar
O empresário Rodrigo Almeida tem longa história no mercado imobiliário Crédito: Vitor Jubini
Rodrigo Almeida e Edson Pagotto, dois empresários capixabas que hoje moram na Flórida, entraram no mercado imobiliário norte-americano. Os dois fundaram a Victoria Quality Homes e, até meados do ano que vem, lançam um condomínio de casas em Saint Cloud, cidade com pouco mais de 60 mil habitantes perto de Orlando. Serão 44 unidades que custarão a partir de US$ 400 mil. Trata-se de um condomínio de classe média para os padrões norte-americanos.
Rodrigo Almeida é CEO da Morar Construtora, uma das maiores e mais tradicionais do mercado capixaba. Ele se mudou para os Estados Unidos em agosto do ano passado. De lá ele segue tomando conta da empresa aqui no Espírito Santo, mas está de olho nas boas oportunidades do mercado nos EUA. A empresa norte-americana nada tem a ver com Morar Construtora.
"Fui para os Estados Unidos por conta de um desejo pessoal, mas comecei a observar boas oportunidades. Fundei a Victoria Quality Homes junto com o Edson, compramos a área em Saint Cloud e estamos na fase de licenciamento para tocarmos o nosso primeiro empreendimento. Estou bastante animado e já de olho em novas oportunidades. Não vamos parar por aqui", afirmou  Almeida.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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