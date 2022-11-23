Grupo Neffa pretende dobrar produção da fábrica de alimentos em 2023

"Já temos bons contratos de fornecimento de alimentação diária e vamos ampliar a nossa carteira. Nossa fábrica já tem capacidade para fornecer 10 mil refeições por dia, conseguimos dobrar nossa entrega com tranquilidade. Mesmo que tenhamos de ampliar a capacidade, não há muito problema, a tecnologia avançou muito e permite essa ampliação com alguma facilidade. Estamos muito confiantes com nosso desempenho em 2023".