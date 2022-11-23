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Indústria

Grupo Neffa pretende dobrar produção da fábrica de alimentos em 2023

Hoje, são produzidas e distribuídas para todo o Brasil, São Paulo principalmente, 4 mil refeições por dia. A expectativa é chegar a 8 mil

Públicado em 

23 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Diretora de operações e finanças do Grupo Neffa, Xuxu Neffa
Xuxu Neffa, presidente do Grupo Neffa Crédito: Rodrigo Gavini
O Grupo Neffa pretende dobrar a produção de alimentos em sua fábrica, localizada em Cariacica. Hoje, são produzidas e distribuídas para todo o Brasil, São Paulo principalmente, 4 mil refeições por dia. A expectativa é chegar a 8 mil por dia até o final de 2023. Para isso, Xuxu Neffa, presidente do grupo, está reforçando o time de vendas e ampliando sua rede de distribuição.
"Já temos bons contratos de fornecimento de alimentação diária e vamos ampliar a nossa carteira. Nossa fábrica já tem capacidade para fornecer 10 mil refeições por dia, conseguimos dobrar nossa entrega com tranquilidade. Mesmo que tenhamos de ampliar a capacidade, não há muito problema, a tecnologia avançou muito e permite essa ampliação com alguma facilidade. Estamos muito confiantes com nosso desempenho em 2023".
A Maria Honos Gastronomia, unidade de produção de alimentos do grupo, possui uma tecnologia que permite o congelamento de alimentos sem conservantes. "Nossas bags têm durabilidade suficiente para atendermos clientes em todo o Brasil, inclusive em alto-mar. Conseguimos entregar 40 dias de refeição sem monotonia alimentar. Desenvolvemos um padrão capaz de atender grandes fábricas, plataformas, hospitais e demais clientes. Tudo dentro de um padrão rigoroso de qualidade", assinala Xuxu.

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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