Ana Paula Vescovi: "responsabilidades fiscal e social andam juntas"

Ana Paula Vescovi, uma das economistas mais respeitadas do país, participou, no final de semana, do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta. Ana Paula já ocupou, entre outros cargos relevantes, a secretaria da Fazenda do Espírito Santo, a chefia do Tesouro Nacional e, hoje, é a economista-chefe do Santander.

Em linha com o que sempre fez ao longo da carreira, Ana Paula defendeu com firmeza a responsabilidade com os recursos públicos. Na visão dela, o mundo está querendo muito investir no Brasil, cabe a nós dar as sinalizações corretas. "A transição energética está aí, e o Brasil é dos países que mais tem a contribuir com o mundo. Todos estão de olho no Brasil, cabe a nós passarmos confiança ao mercado. Precisamos ter responsabilidade com as nossas contas, não podemos gastar mais do que arrecadamos. Além de não passarmos confiança aos investidores, o risco de inflação é enorme, prejudicando principalmente os mais pobres. É um perde-perde".