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Pedra Azul Summit

Ana Paula Vescovi: "responsabilidades fiscal e social andam juntas"

A economista-chefe do Santander, que participou do Pedra Azul Summit, defendeu que a responsabilidade fiscal atrai investidores e protege os mais pobres

Públicado em 

21 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Ana Paula Vêscovi, ex-secretária do Tesouro Nacional, no Pedra Azul Summit
Ana Paula Vescovi, ex-secretária do Tesouro Nacional, no Pedra Azul Summit Crédito: Rodrigo Gavini
Ana Paula Vescovi, uma das economistas mais respeitadas do país, participou, no final de semana, do Pedra Azul Summit, evento organizado pela Rede Gazeta. Ana Paula já ocupou, entre outros cargos relevantes, a secretaria da Fazenda do Espírito Santo, a chefia do Tesouro Nacional e, hoje, é a economista-chefe do Santander.
Em linha com o que sempre fez ao longo da carreira, Ana Paula defendeu com firmeza a responsabilidade com os recursos públicos. Na visão dela, o mundo está querendo muito investir no Brasil, cabe a nós dar as sinalizações corretas. "A transição energética está aí, e o Brasil é dos países que mais tem a contribuir com o mundo. Todos estão de olho no Brasil, cabe a nós passarmos confiança ao mercado. Precisamos ter responsabilidade com as nossas contas, não podemos gastar mais do que arrecadamos. Além de não passarmos confiança aos investidores, o risco de inflação é enorme, prejudicando principalmente os mais pobres. É um perde-perde".
Ana Paula Vescovi participou de um painel no Pedra Azul Summit ao lado do economista-chefe do BTG, Mansueto Almeida, e do ex-governador Paulo Hartung.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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