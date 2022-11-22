MedLevensohn anuncia investimento de R$ 120 milhões na Serra

Centro de distribuição no município da Serra Crédito: Abdo Filho

A distribuidora MedLevensohn - especializada em cosméticos, equipamentos de saúde e medicamentos - anunciou que fará um investimento de R$ 120 milhões em um centro de pesquisa, desenvolvimento e distribuição de cosméticos e produtos de saúde no Espírito Santo. Serão mil novos empregos. O espaço A chamada "Cidade MedLevensohn" - que ocupará uma área de 56 mil m² às margens da 101, no distrito de Calogi, na Serra -, também terá fábrica de cosméticos e equipamentos de saúde. As obras começam no ano que vem e serão entregues em 2027.

A expectativa é de que o empreendimento aumente em até cinco vezes a capacidade de distribuição de produtos da empresa. A companhia fechará 2022 com um faturamento de 400 milhões. Para 2023, a intenção é chegar aos R$ 600 milhões de receita. A distribuidora vende para farmácias, laboratórios e centros de saúde de todo o país.

Segundo o CEO da MedLevensohn, José Marcos Szuster, a opção pelo Espírito Santo foi estratégica. “Foi pensada para ampliarmos ainda mais a capacidade e velocidade de distribuição de produtos em diversas regiões do país. Logisticamente estaremos baseados próximo às rodovias que seguem para sul, sudeste e centro-oeste, assim como àquelas destinadas ao nordeste e ao norte do Brasil. Além disso, o centro representa um marco para a companhia no que se refere ao fomento da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos de saúde no país, valorizando o mercado nacional”, finaliza o executivo.