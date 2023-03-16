Faturamento da Nater Coop avança 28,5% e bate em R$ 1,44 bi

Em Venda Nova, o cultivo do arábica se dá em altitudes superiores a 700m Crédito: Tiago Altoé

O crescimento das receitas passa pela diversificação das atividades. No ano passado, os resultados de três unidades de negócio puxaram a expansão: Comércio de Café (+35%), Varejo de Insumos Agropecuários (+30%) e Alimentos (+20%). As marcas Veneza, Liva e Pronova fazem parte da unidade Alimentos. No Comércio de Café, a Nater Coop ampliou suas exportações e também a sua participação no mercado interno. Outro destaque se deu na base, a cooperativa incorporou 1,5 mil novos cooperados só no ano passado.

Em 2022, a cooperativa comercializou mais de 25 mil toneladas de derivados de leite, mais de 13 milhões de dúzias de ovos, mais de 700 mil sacas de cafés grãos cru para mercado nacional e exportados para 18 países, além da venda de 100 mil embalagens de 500 gramas e 250 gramas de cafés em grãos torrados e moídos.

Para dar suporte ao crescimento, explicou o diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt, serão investidos R$ 25 milhões ao longo de 2023. Os recursos irão para a modernização do parque industrial da unidade de Alimentos, ampliação dos armazéns de café e tecnologia.