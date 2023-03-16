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Agro

Faturamento da Nater Coop avança 28,5% e bate em R$ 1,44 bi

Entre 2020 e 2022, a expansão do faturamento da cooperativa superou os 80%. A diversificação das atividades é uma das explicações para o bom resultado

Publicado em 16 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

16 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Café Compartilhado
Em Venda Nova, o cultivo do arábica se dá em altitudes superiores a 700m Crédito: Tiago Altoé
Nos últimos três anos, o faturamento da Nater Coop (antiga Coopeavi), uma das maiores cooperativas do Espírito Santo, explodiu. Uma expansão de 82,5%. Em 2020, as receitas ficaram em R$ 787,2 milhões e, no ano passado, bateram em R$ 1,44 bilhão. Entre 2021 (R$ 1,12 bi) e 2022, expansão de 28,5%. O resultado líquido ficou em R$ 15 milhões.
O crescimento das receitas passa pela diversificação das atividades. No ano passado, os resultados de três unidades de negócio puxaram a expansão: Comércio de Café (+35%), Varejo de Insumos Agropecuários (+30%) e Alimentos (+20%). As marcas Veneza, Liva e Pronova fazem parte da unidade Alimentos. No Comércio de Café, a Nater Coop ampliou suas exportações e também a sua participação no mercado interno. Outro destaque se deu na base, a cooperativa incorporou 1,5 mil novos cooperados só no ano passado.    
Em 2022, a cooperativa comercializou mais de 25 mil toneladas de derivados de leite, mais de 13 milhões de dúzias de ovos, mais de 700 mil sacas de cafés grãos cru para mercado nacional e exportados para 18 países, além da venda de 100 mil embalagens de 500 gramas e 250 gramas de cafés em grãos torrados e moídos.  
Para dar suporte ao crescimento, explicou o diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt, serão investidos R$ 25 milhões ao longo de 2023. Os recursos irão para a modernização do parque industrial da unidade de Alimentos, ampliação dos armazéns de café e tecnologia.
A Nater Coop possui 34 lojas físicas de insumos agropecuários no Espírito Santo e Minas Gerais, produz mais de 74 mil toneladas de rações para nutrição de animais e atua no mercado de supermercados e postos de combustíveis. A cooperativa tem 19 mil cooperados, mais de 1.100 colaboradores e se relaciona com cerca de 30 mil produtores rurais.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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