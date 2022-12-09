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Agronegócio

ES-Egito: Nater Coop faz sua primeira exportação de pimenta-do-reino

O Espírito Santo é, hoje, o maior exportador da especiaria no Brasil. Só no ano passado, o país vendeu US$ 306 milhões em pimenta

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 10:00

Públicado em 

09 dez 2022 às 10:00
Abdo Filho

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Abdo Filho

Primeiro carregamento de pimenta-do-reino para exportação
Primeiro carregamento de pimenta-do-reino para exportação Crédito: Divulgação/Nater Coop
A Nater Coop, antiga Coopeavi, escreveu mais uma importante página em sua história de 58 anos. Chega nos próximos dias ao Egito a primeira carga de pimenta-do-reino exportada pela cooperativa. São 54 toneladas de pimenta padrão Asta, a de melhor qualidade, produzidas em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo. Os grãos saíram pelo porto de Itaguaí (RJ) e vão chegar ao país africano pelo porto de Damietta.
É o primeiro passo de algo que tem tudo para ir longe. A Nater Coop já negociou a exportação de outros cinco contêineres da especiaria, que devem ser embarcados em breve. "Queremos estimular essa produção entre nossos associados, aproveitando a assistência que nós da cooperativa oferecemos, seja na aquisição de insumos, assistência técnica ou compra da produção a valores justos”, destaca o presidente da cooperativa, Denilson Potratz. 
Com este movimento, a Nater Coop entra de cabeça em um processo muito maior. O Espírito Santo é, hoje, o maior exportador de pimenta-do-reino no Brasil. O Pará, tradicional produtor da especiaria, ficou para trás. Tendo em vista que o Brasil é o segundo maior exportador do mundo, com 15% do mercado, não é pouca coisa.
As exportações das pimentas brasileiras para os países da Liga Árabe, da qual o Egito faz parte, têm crescido forte. De 2017 a 2021, as vendas aumentaram muito: 47,5% ao ano em volume e 41,7% ao ano em valor. Em 2021, foram exportados US$ 306 milhões.
No Espírito Santo, a produção está concentrada na agricultura familiar: são 11,5 mil ao todo.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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