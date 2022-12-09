ES-Egito: Nater Coop faz sua primeira exportação de pimenta-do-reino

Primeiro carregamento de pimenta-do-reino para exportação Crédito: Divulgação/Nater Coop

A Nater Coop, antiga Coopeavi, escreveu mais uma importante página em sua história de 58 anos. Chega nos próximos dias ao Egito a primeira carga de pimenta-do-reino exportada pela cooperativa. São 54 toneladas de pimenta padrão Asta, a de melhor qualidade, produzidas em Vila Valério, Noroeste do Espírito Santo. Os grãos saíram pelo porto de Itaguaí (RJ) e vão chegar ao país africano pelo porto de Damietta.

É o primeiro passo de algo que tem tudo para ir longe. A Nater Coop já negociou a exportação de outros cinco contêineres da especiaria, que devem ser embarcados em breve. "Queremos estimular essa produção entre nossos associados, aproveitando a assistência que nós da cooperativa oferecemos, seja na aquisição de insumos, assistência técnica ou compra da produção a valores justos”, destaca o presidente da cooperativa, Denilson Potratz.

Com este movimento, a Nater Coop entra de cabeça em um processo muito maior. O Espírito Santo é, hoje, o maior exportador de pimenta-do-reino no Brasil. O Pará, tradicional produtor da especiaria, ficou para trás. Tendo em vista que o Brasil é o segundo maior exportador do mundo, com 15% do mercado, não é pouca coisa.

As exportações das pimentas brasileiras para os países da Liga Árabe, da qual o Egito faz parte, têm crescido forte. De 2017 a 2021, as vendas aumentaram muito: 47,5% ao ano em volume e 41,7% ao ano em valor. Em 2021, foram exportados US$ 306 milhões.