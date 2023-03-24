Vale e governo do ES montam grupo de trabalho para fazer EF-118 andar

Trem na Ferrovia Vitória-Minas Crédito: Vale/Divulgação

Uma semana depois de se reunir com o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, o vice-presidente de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale, Alexandre D'Ambrosio, voltou ao Estado, nesta quarta-feira (22), para uma reunião com o governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta. Ferraço e a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Cris Samorini, também participaram do encontro. Ficou definida a montagem imediata de um grupo de trabalho para fazer o projeto andar.

Ricardo Ferraço comandará os trabalhos. O grupo ainda terá membros indicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (existe uma grande preocupação com o licenciamento), Procuradoria-Geral do Estado, Federação das Indústrias e pela própria Vale. A primeira reunião do grupo está marcada para 12 de abril. Neste dia a mineradora vai levar o projeto executivo pronto.

"Não é o final da história, mas está claro que tivemos avanços nas últimas semanas. Não tínhamos nem cronograma no início do mês e agora temos conversas em andamento e compromissos assumidos. O grupo de trabalho terá a missão de fazer o projeto da ferrovia andar. Vamos definir o cronograma, as entregas e, se for o caso, fazer as cobranças nas reuniões mensais do grupo. A Vale ficou de entregar o projeto executivo pronto no dia 12 de abril".

Na reunião da semana passada, havia ficado combinado que a Vale apresentaria o cronograma de trabalho até o final de março. "Não teve passo atrás. O grupo de trabalho já está sendo estabelecido e o projeto executivo é um passo além do cronograma. É um outro patamar de entendimento, é o que esperávamos. Vamos levar isso tudo ao ministro dos Transportes, Renan Filho".