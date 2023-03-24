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Vale e governo do ES montam grupo de trabalho para fazer EF-118 andar

Vice-presidente da mineradora esteve no Estado e se reuniu com o governador Renato Casagrande. Projeto executivo será apresentado em abril

Publicado em 24 de Março de 2023 às 03:02

Públicado em 

24 mar 2023 às 03:02
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Trem Ferrovia Vitória a Minas
Trem na  Ferrovia Vitória-Minas Crédito: Vale/Divulgação
Uma semana depois de se reunir com o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, o vice-presidente de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale, Alexandre D'Ambrosio, voltou ao Estado, nesta quarta-feira (22), para uma reunião com o governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta. Ferraço e a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Cris Samorini, também participaram do encontro. Ficou definida a montagem imediata de um grupo de trabalho para fazer o projeto andar.
Ricardo Ferraço comandará os trabalhos. O grupo ainda terá membros indicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (existe uma grande preocupação com o licenciamento), Procuradoria-Geral do Estado, Federação das Indústrias e pela própria Vale. A primeira reunião do grupo está marcada para 12 de abril. Neste dia a mineradora vai levar o projeto executivo pronto.
"Não é o final da história, mas está claro que tivemos avanços nas últimas semanas. Não tínhamos nem cronograma no início do mês e agora temos conversas em andamento e compromissos assumidos. O grupo de trabalho terá a missão de fazer o projeto da ferrovia andar. Vamos definir o cronograma, as entregas e, se for o caso, fazer as cobranças nas reuniões mensais do grupo. A Vale ficou de entregar o projeto executivo pronto no dia 12 de abril".
Na reunião da semana passada, havia ficado combinado que a Vale apresentaria o cronograma de trabalho até o final de março. "Não teve passo atrás. O grupo de trabalho já está sendo estabelecido e o projeto executivo é um passo além do cronograma. É um outro patamar de entendimento, é o que esperávamos. Vamos levar isso tudo ao ministro dos Transportes, Renan Filho".
Licenciamento ambiental e desapropriações são duas das grandes preocupações que virão logo adiante, afinal, trata-se de um projeto de grande porte - são 92 km entre Cariacica e Porto de Ubu. "Teremos gente da Secretaria de Meio Ambiente no grupo para nos ajudar no processo. É certo que irá para a linha verde do Iema, uma tramitação muito mais célere. Sobre as desapropriações, também teremos especialistas no grupo, além disso, a Vale tem expertise no assunto", assinalou Ferraço.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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