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Infraestrutura

VLI vai dobrar capacidade do ramal ferroviário João Neiva-Aracruz

Companhia vai construir pátio de manobras em Barra do Riacho. Espaço vai permitir que duas composições operem ao mesmo tempo no ramal

Publicado em 22 de Março de 2023 às 16:08

Públicado em 

22 mar 2023 às 16:08
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Locomotiva da VLI Multimodal, empresa que opera a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA)
Locomotiva da VLI Multimodal, empresa que opera a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) Crédito: VLI/Divulgação
Nos próximos dias a VLI inicia a construção de um pátio de manobras no ramal ferroviário que liga a Vitória-Minas, em João Neiva, à Barra do Riacho, em Aracruz. Um investimento de R$ 25 milhões que deve ficar pronto antes do final do ano. Com este pátio será possível a operação de duas composições ao mesmo tempo. Hoje, o ramal só permite a operação única, ou seja, a intervenção dobrará a capacidade da estrutura.
Não por acaso o espaço ficará nas proximidades de Portocel, terminal portuário da Suzano e da Cenibra que vem diversificando e ampliando a sua operação. Ao lado de Portocel fica a área de 600 mil m² que a Vports (antiga Codesa) pretende viabilizar nos próximos anos. Na mesma região está sendo construído o Porto da Imetame, maior obra portuária do país. A expectativa é de que comece a operar entre o final de 2024 e início de 2025. Aliás, VLI e Imetame se aproximaram bastante nas últimas semanas.
Segundo explicou o diretor de Operações do Corredor Leste da VLI, Diego Zanella, trata-se de uma região que, diante de tantos investimentos, merece toda a atenção. "Vamos entregar essa ampliação da capacidade do ramal ferroviário antes do final do ano. Mas já estamos olhando lá para a frente. Temos um projeto pronto, basta ter demanda, para fazer um cruzamento de trens no meio do ramal, o que ampliaria ainda mais a capacidade. Por fim, já está em análise uma alça, em João Neiva, para melhorar o acesso dos trens".

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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