VLI vai dobrar capacidade do ramal ferroviário João Neiva-Aracruz

Segundo explicou o diretor de Operações do Corredor Leste da VLI, Diego Zanella, trata-se de uma região que, diante de tantos investimentos, merece toda a atenção. "Vamos entregar essa ampliação da capacidade do ramal ferroviário antes do final do ano. Mas já estamos olhando lá para a frente. Temos um projeto pronto, basta ter demanda, para fazer um cruzamento de trens no meio do ramal, o que ampliaria ainda mais a capacidade. Por fim, já está em análise uma alça, em João Neiva, para melhorar o acesso dos trens".