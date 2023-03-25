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Expansão

Após acordo com a China, Frisa fará investimento em Colatina

Diante das novas e grandes possibilidades que se abrem, a capacidade de produção da unidade do Noroeste capixaba deve ser ampliada em 30%

Publicado em 25 de Março de 2023 às 03:50

Públicado em 

25 mar 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Frisa - Frigorífico Rio Doce S.A, em Colatina
Linha de produção do Frisa na unidade de Colatina Crédito: Frisa/Divulgação
Na última quinta-feira (23), a China anunciou duas importantes medidas com grande impacto no agronegócio: o fim do embargo à carne bovina brasileira e a autorização da importação de carne de mais quatro frigoríficos. Entre eles está a unidade do Frisa de Colatina. Uma importante vitória para a empresa da família Coutinho, afinal, há mais de cinco anos que o gigante asiático não liberava a compra de carnes de novas unidades frigoríficas. O Frisa já exportava para a China, mas só a partir da fábrica de Nanuque (MG).
Diante das novas e grandes possibilidades que se abrem, investimentos serão feitos na planta do Noroeste capixaba. Segundo Marcos Coutinho, vice-presidente do Frisa, a capacidade de produção da unidade de Colatina deve ser ampliada em 30% - algo entre 400 mil e 500 mil toneladas de carne a mais por mês. Um investimento que pode chegar a R$ 20 milhões ao longo dos próximos dois anos e que abrirá 100 postos de trabalho. O plano é expandir e modernizar a planta que fica no bairro Honório Fraga, a primeira do grupo.
Fundado em 1968, o Frigorífico Rio Doce S.A. possui mais de 3 mil funcionários e unidades produtivas em Colatina, Nanuque, Teixeira de Freitas (BA) e Niterói (RJ). A primeira exportação feita pelo Frisa foi em 1974. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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