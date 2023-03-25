Após acordo com a China, Frisa fará investimento em Colatina

Diante das novas e grandes possibilidades que se abrem, investimentos serão feitos na planta do Noroeste capixaba. Segundo Marcos Coutinho, vice-presidente do Frisa, a capacidade de produção da unidade de Colatina deve ser ampliada em 30% - algo entre 400 mil e 500 mil toneladas de carne a mais por mês. Um investimento que pode chegar a R$ 20 milhões ao longo dos próximos dois anos e que abrirá 100 postos de trabalho. O plano é expandir e modernizar a planta que fica no bairro Honório Fraga, a primeira do grupo.