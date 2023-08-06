"Temos um grave problema de produtividade", diz nova conselheira do Bandes

Uma das ferramentas principais para o aumento da produtividade é o uso de tecnologia. O apoio do Bandes à transformação digital do setor produtivo é fundamental. A instituição precisa ajudar a fomentar o uso de mais tecnologia nos processos de produção e também na vida do cidadão. Falo de linhas de crédito focadas no processo de transformação digital. Mas não é só isso, temos de trabalhar em camadas, observando as necessidades de cada tipo de empreendedor. Os micro e pequenos talvez precisem de ferramentas de gestão e estruturação de processos. Nesses casos, a transformação pode se dar no uso adequado das redes sociais para comercializar a produção daquele pequeno empreendimento. No caso das médias e grandes, estamos falando de tecnologia de fronteira, inteligência artificial, blockchain (banco de dados avançado) e outras tecnologias mais avançadas. O fato é que é preciso um esforço para isso. Muitos empresários, até por desconhecimento, afinal, as mudanças são muitas, ficam na dúvida dos benefícios de se fazer um investimento muitas vezes alto em tecnologia.