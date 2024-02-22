Concentração: mais de 80% do ICMS do Estado é arrecadado na Grande Vitória

Na segunda colocação do ranking aparece a microrregião Rio Doce - Linhares, Aracruz, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Rio Bananal e Sooretama -, com um faturamento de R$ 1,24 bilhão, 7% do total do Estado. Importante dizer que a Rio Doce vem ganhando terreno nos últimos anos, em 2021, ela respondia por 6,6% da arrecadação, a questão é que ela está tomando o espaço de outras microrregiões e não da Grande Vitória.

Quem vem perdendo participação é a Central Sul - Cachoeiro, Apiacá, Atílio Vivácqua, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta. Respondia por 2,9% do ICMS capixaba, em 2021, e, em 2023, ficou em 2,4% - R$ 422,89 milhões pagos ao Tesouro Estadual. Com a queda, perdeu a terceira posição do ranking para a microrregião Centro-Oeste (Colatina, Baixo Guandu, São Roque do Canaã, Marilândia, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Pancas e Alto Rio Novo), que nem precisou fazer muita força para subir: saiu de 2,4%, em 2022, e ficou em 2,5%, em 2023, aliás, abaixo dos 2,6% de 2021.