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Economia

Concentração: mais de 80% do ICMS do Estado é arrecadado na Grande Vitória

Dado da Receita Estadual refere-se ao ano de 2023 e mostra que o dinamismo econômico do Espírito Santo segue muito concentrado. Norte avança e Sul perde espaço

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 15:19

Públicado em 

22 fev 2024 às 15:19
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a principal fonte de receita dos governos estaduais, pode não dizer tudo, afinal a tributação muda de acordo com a atuação do segmento econômico, mas mostra muita coisa sobre as economias locais. Dados, de 2023, do Receita em Foco, boletim de análise trimestral elaborado pela Receita Estadual, revelam que 83,3% do recolhimento de ICMS no Espírito Santo se deu na Região Metropolitana, composta por apenas sete dos 78 municípios capixabas - Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão -, evidenciando um claro desequilíbrio. Dos R$ 17,82 bilhões arrecadados, R$ 14,85 bilhões foram na Região Metropolitana. A proporção é a maior dos últimos três anos. Em 2022, tinha ficado em 82,9%, e, em 2021, em 83,2%.
Na segunda colocação do ranking aparece a microrregião Rio Doce - Linhares, Aracruz, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Rio Bananal e Sooretama -, com um faturamento de R$ 1,24 bilhão, 7% do total do Estado. Importante dizer que a Rio Doce vem ganhando terreno nos últimos anos, em 2021, ela respondia por 6,6% da arrecadação, a questão é que ela está tomando o espaço de outras microrregiões e não da Grande Vitória.
Condominio Logistico Braslog, Cariacica
Condominio Logistico Braslog, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
Quem vem perdendo participação é a Central Sul - Cachoeiro, Apiacá, Atílio Vivácqua, Castelo, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta. Respondia por 2,9% do ICMS capixaba, em 2021, e, em 2023, ficou em 2,4% - R$ 422,89 milhões pagos ao Tesouro Estadual. Com a queda, perdeu a terceira posição do ranking para a microrregião Centro-Oeste (Colatina, Baixo Guandu, São Roque do Canaã, Marilândia, Governador Lindenberg, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, Vila Valério, Pancas e Alto Rio Novo), que nem precisou fazer muita força para subir: saiu de 2,4%, em 2022, e ficou em 2,5%, em 2023, aliás, abaixo dos 2,6% de 2021.
Ranking completo:
  1. Metropolitana: R$ 14,85 bi (83,3%)
  2. Rio Doce: R$ 1,24 bi (7%)
  3. Centro-Oeste: R$ 437,79 milhões (2,5%)
  4. Central Sul: R$ 422,88 milhões (2,4%)
  5. Nordeste: R$ 260,91 milhões (1,5%)
  6. Noroeste: R$ 189,96 milhões (1,1%)
  7. Caparaó: R$ 126,1 milhões (0,7%)
  8. Litoral Sul: R$ 117,03 milhões (0,7%)
  9. Sudoeste Serrana: R$ 94,11 (0,5%)
  10. Central Serrana: R$ 69,66 milhões (0,3%)

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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