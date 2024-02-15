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Tributação

Os setores da economia que mais pagaram ICMS no Espírito Santo, em 2023

A arrecadação do comércio atacadista e distribuidor ficou em R$ 5,25 bilhões, expansão real de 15,3% em relação aos R$ 4,35 bi de 2022. Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

15 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Centro de distribuição da RaiaDrogasil
Centro de distribuição da RaiaDrogasil Crédito: Divulgação/RaiaDrogasil
O comércio atacadista e distribuidor do Espírito Santo foi o setor da economia que mais contribuiu com o pagamento de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) no Estado, em 2023. A arrecadação ficou em R$ 5,25 bilhões, expansão real (já descontada a inflação) de 15,3% em relação aos R$ 4,35 bi de 2022. Com isso, o comércio atacadista e distribuidor chegou a 29,5% de todo o ICMS arrecadado no Espírito Santo. Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda.
A indústria veio na sequência, pagou R$ 3,49 bilhões. A expansão, entretanto, foi mais tímida, de 5,2% (já descontada a inflação). O setor responde por 19,6% do principal tributo estadual no Espírito Santo. As importações gerais vieram na sequência, com R$ 1,29 bilhão, queda real de 14,3% em relação a 2022.
Ranking dos maiores pagadores de ICMS do ES:
  1. Comércio atacadista e distribuidor: R$ 5,253 bi
  2. Indústria: R$ 3,492 bi
  3. Substituição tributária: R$ 2,939 bi
  4. Importações gerais: R$ 1,291 bi
  5. Energia elétrica: R$ 956,58 milhões
  6. Transportes: R$ 771,7 milhões
  7. Simples Nacional: R$ 644,85 milhões
  8. Café: R$ 595,53 milhões

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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