Os setores da economia que mais pagaram ICMS no Espírito Santo, em 2023

O comércio atacadista e distribuidor do Espírito Santo
foi o setor da economia que mais contribuiu com o pagamento de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) no Estado, em 2023. A arrecadação ficou em R$ 5,25 bilhões, expansão real (já descontada a inflação) de 15,3% em relação aos R$ 4,35 bi de 2022. Com isso, o comércio atacadista e distribuidor chegou a 29,5% de todo o ICMS arrecadado no Espírito Santo. Os dados são da Secretaria de Estado da Fazenda.
A indústria veio na sequência, pagou R$ 3,49 bilhões. A expansão, entretanto, foi mais tímida, de 5,2% (já descontada a inflação). O setor responde por 19,6% do principal tributo estadual no Espírito Santo. As importações gerais vieram na sequência, com R$ 1,29 bilhão, queda real de 14,3% em relação a 2022.
Ranking dos maiores pagadores de ICMS do ES: