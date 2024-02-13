Faturamento do Grupo Orletti avança 23%, o dobro da média nacional

O Grupo Orletti, do Espírito Santo, muito forte no mercado automotivo, viu suas receitas avançarem 23%, no ano passado. Pouco mais que o dobro da média nacional do setor, que ficou em 11,3%, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Para 2024, a meta é alcançar um crescimento entre 6% e 10%.
Atualmente, o grupo tem negócios em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, e representa nove montadoras. As concessionárias estão distribuídas por 13 cidades. O crescimento previsto para 2024 passa por ganhos de eficiência, estratégia comercial e abertura de novas lojas. Em 2023, o Grupo Orletti vendeu 5,3 mil veículos novos, os valores não foram divulgados.
Fazem parte do grupo as concessionárias Orvel, a Orvel Seminovos, a DNAutos Distribuidora de pneus, peças e acessórios, e a Orvel Point S.