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Faturamento do Grupo Orletti avança 23%, o dobro da média nacional

Atualmente, o grupo tem negócios em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, e representa nove montadoras. Para 2024, objetivo é crescer entre 6% e 10%

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 03:50

Públicado em 

13 fev 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

A Orvel Renault possui certificado francês da montadora como uma das melhores concessionárias do Brasil
Concessionária Orvel Renault, em Vitória  Crédito: Orvel Renault/Divulgação
O Grupo Orletti, do Espírito Santo, muito forte no mercado automotivo, viu suas receitas avançarem 23%, no ano passado. Pouco mais que o dobro da média nacional do setor, que ficou em 11,3%, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Para 2024, a meta é alcançar um crescimento entre 6% e 10%.
Atualmente, o grupo tem negócios em Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, e representa nove montadoras. As concessionárias estão distribuídas por 13 cidades. O crescimento previsto para 2024 passa por ganhos de eficiência, estratégia comercial e abertura de novas lojas. Em 2023, o Grupo Orletti vendeu 5,3 mil veículos novos, os valores não foram divulgados.
Fazem parte do grupo as concessionárias Orvel, a Orvel Seminovos, a DNAutos Distribuidora de pneus, peças e acessórios, e a Orvel Point S. 

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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