Operadoras de cruzeiro querem o ES, afirma presidente de associação

O MSC Seashore é o maior navio de cruzeiro em águas brasileiras Crédito: Divulgação

"O potencial de Vitória e, consequentemente, do Espírito Santo, é enorme. Hoje, mais de 80 linhas passam direto de Búzios (RJ) para Ilhéus (BA), ou seja, passam por todo o litoral capixaba e não param. O Espírito Santo tem atrativos, tem estrutura e não pode desperdiçar isso. As empresas querem sempre novos destinos, a volta do Espírito Santo para a rota de cruzeiros seria uma grande novidade, as operadoras querem isso", disse Ferraz.

Ele cita Balneário Camboriú, em Santa Catarina, como um modelo que pode servir de exemplo. "O primeiro navio a ir para lá foi em 2019, agora, para essa temporada que está começando, serão 62 escalas. É um mercado que está em franca expansão e o potencial para o Espírito Santo é enorme. Estamos falando de um Estado com um litoral maravilhoso e com um clima de montanha muito perto, tudo isso seria impulsionado, sem dúvida", afirmou o executivo.