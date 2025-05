Casa própria

Ministro anuncia mais 490 imóveis do 'Minha Casa' no ES; veja onde

Jader Filho afirmou que as unidades serão construídas em 11 municípios em uma parceria com o governo do Estado

Publicado em 16 de maio de 2025 às 14:16

Residencial Mata do Cacau é entregue em Linhares a beneficiários do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Fernando Madeira

Durante a solenidade de inauguração de 917 casas do Minha Casa, Minha Vida, em Linhares, Norte do Espírito Santo, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a construção de mais 490 imóveis no Estado, em 11 municípios. O anúncio ocorreu na manhã desta sexta-feira (16). >

Conforme informou o ministro, o governo federal deve financiar cerca de R$ 55 mil para as famílias poderem dar entrada, e o governo do Estado entra com mais R$ 20 mil.>

"A novidade que posso acrescentar é que assinaremos aqui hoje, com 11 municípios do Espírito Santo, 490 novas unidades habitacionais que serão feitas também em parceria com o governo do Estado", declarou o ministro.>

"Na próxima terça-feira (20), vamos anunciar uma nova seleção do programa com mais 130 mil unidades e, certamente, o povo capixaba está incluído nisso, além dos 11 municípios", completou o ministro.>

>

Esse programa não pode ser de um partido ou de um governo, ele tem que ser um programa de estado Jader Filho Ministro das Cidades

Jader Filho explicou que, com as novas regras do programa habitacional, as residências devem ficar prontas em um período de 16 a 20 meses.>

"Queremos chegar a três milhões de unidades habitacionais até o final do terceiro mandato do presidente Lula. Se, por um lado, a gente realiza o sonho das famílias com a casa própria, do outro, a gente gera emprego e renda, fomentos para a economia do Brasil.">

Mata do Cacau, residencial do Minha Casa, Minha Vida, é entregue após 15 anos de obras 1 de 22

No Espírito Santo, já são 88 mil unidades habitacionais financiadas pelo Minha Casa, Minha Vida.>

O ministro ainda afirmou que prevê novos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Norte capixaba. >

"Em conversa com Renato Casagrande, com o prefeito Lucas Scaramussa, me prontifiquei a falar com o ministro Camilo Santana para trazer mais investimentos para essa região com o PAC. O primeiro pedido de Lucas é uma escola para atendimento das crianças desse residencial", declarou.>

