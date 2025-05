Minha Casa, Minha Vida

Após 15 anos de espera, 917 famílias realizam o sonho da casa própria em Linhares

Residencial Mata do Cacau foi marcado por atrasos causados por enchentes, incêndios e abandono. Entrega do empreendimento foi nesta sexta-feira (16), com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho

João Barbosa Repórter

Publicado em 16 de maio de 2025 às 13:54

Residencial Mata do Cacau é entregue em Linhares a beneficiários do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Fernando Madeira

Prestes a entrar em seu primeiro imóvel próprio, a doméstica Telma Bispo dos Santos, de 53 anos, moradora de Linhares, esperou 14 anos até ser contemplada pelo Minha Casa, Minha Vida. Ela foi selecionada pelo programa de moradia em 2011, um ano após o início das obras do Residencial Mata do Cacau, voltado para famílias de baixa renda, entregue nesta sexta-feira (16). >

“Desde a minha seleção, eu espero por essa casa. Agora, estou sentindo uma felicidade imensa por estar recebendo o meu espaço. Já estou cheia de planos para decorar o meu cantinho”, disse Telma, que vai morar com o esposo e com uma neta numa das 917 casas do empreendimento.>

O auxiliar de construção civil Ozéias Silva, de 38 anos, também comemorou a conquista. Contemplado com o imóvel 100% subsidiado, ele contou que passou uma década esperando. “Morei de aluguel em vários bairros e agora sei que tenho meu imóvel próprio para voltar depois de um dia de trabalho”, afirmou.>

As histórias de Telma e Ozéias representam o alívio e a emoção de centenas de famílias que, após 15 anos do início das obras, finalmente receberam as chaves dos imóveis. Localizado na região de Aviso, o conjunto conta com unidades de 38 metros quadrados e deve ser o lar de mais de 3 mil pessoas.>

Telma Bispo dos Santos esperou 14 anos pelo imóvel do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Fernando Madeira

A construção passou por uma série de erros na execução e foi impactada pelos efeitos da natureza – como alagamentos, incêndio e invasão de vegetação –, o que culminou em um atraso de mais de uma década. A obra estava prevista inicialmente para ser finalizada em maio de 2012.>

Segundo o Ministério das Cidades, das 917 unidades, 708 foram destinadas de forma totalmente subsidiada a famílias atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou pelo Bolsa Família. As demais deverão arcar com pelo menos 10% do custo total de R$ 88 mil, estimado para cada casa. A expectativa é que mais de três mil pessoas passem a viver no local.>

Durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Jader Filho, que veio ao Espírito Santo para o evento mesmo após o cancelamento da vinda do presidente Lula, destacou que o caso de Linhares é um exemplo de gestão que precisa ser evitado. >

“Com o início do novo mandato do presidente Lula, retomamos essa e outras obras importantes no país. O principal problema de uma obra como essa ter parado, além da interrupção do programa no último governo, foi a falta de recursos. Agora, com novos investimentos, esse cenário deve mudar”, afirmou.>

O novo bairro conta com rede de água e esgoto, iluminação pública, energia elétrica individualizada para cada imóvel, pavimentação e sistema de drenagem.>

MO auxiliar de construção civil Ozéias Silva esperou 10 anos pelo imóvel do Minha Casa Minha Vida Crédito: Fernando Madeira

Problemas persistem

Apesar da celebração, a reportagem de A Gazeta constatou que ainda há problemas estruturais no local. Entre as quadras, poças de água se acumulam em áreas de terra batida. O ministro reconheceu o problema e afirmou que será necessário o apoio do município para resolver a situação. “Precisamos analisar o caso concreto e vamos dialogar com a prefeitura para que isso seja resolvido quanto antes”, disse Jader.>

Residencial Mata do Cacau é entregue em Linhares a beneficiários do Minha Casa, Minha Vida Crédito: Fernando Madeira

A longa novela do residencial

As obras do Residencial Mata do Cacau foram anunciadas em 2010, um ano após o lançamento do programa Minha Casa, Minha Vida. Desde então, o projeto enfrentou dois alagamentos, foi tomado por mato e até atingido por incêndio, o que contribuiu para o longo período de paralisação e abandono. A entrega desta sexta-feira representa o fim de uma espera angustiante para centenas de famílias.>

2010: No final desse ano, a construção de casas nos empreendimentos Mata do Cacau e Rio Doce foi aprovada pelo governo federal e contratada.

No final desse ano, a construção de casas nos empreendimentos Mata do Cacau e Rio Doce foi aprovada pelo governo federal e contratada. 2012: As obras eram para ter sido entregues em maio desse ano. Porém não ficaram prontas, já que, em janeiro desse mesmo ano, uma cheia do Rio Doce deixou a região alagada, destruindo parte da construção. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apresenta uma ação civil pública à Justiça por causa do erro na contratação do empreendimento.

As obras eram para ter sido entregues em maio desse ano. Porém não ficaram prontas, já que, em janeiro desse mesmo ano, uma cheia do Rio Doce deixou a região alagada, destruindo parte da construção. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apresenta uma ação civil pública à Justiça por causa do erro na contratação do empreendimento. 2013: Com as obras refeitas, as fortes chuvas de dezembro de 2013 provocaram uma nova cheia do Rio Doce, deixando os terrenos onde ficam as casas alagados.

Com as obras refeitas, as fortes chuvas de dezembro de 2013 provocaram uma nova cheia do Rio Doce, deixando os terrenos onde ficam as casas alagados. 2014: Começam a ser discutidas soluções para que as casas fossem concluídas e entregues em segurança para as famílias.

Começam a ser discutidas soluções para que as casas fossem concluídas e entregues em segurança para as famílias. 2016: Um acordo foi feito para que uma faixa do terreno de Nozinho, ex-prefeito de Linhares, fosse usada para a construção de diques para impedir que os terrenos se tornassem alvo de novas enchentes.

Um acordo foi feito para que uma faixa do terreno de Nozinho, ex-prefeito de Linhares, fosse usada para a construção de diques para impedir que os terrenos se tornassem alvo de novas enchentes. 2018: As obras dos diques ficaram prontas, porém, ainda faltava a instalação das bombas que impediriam os alagamentos.

As obras dos diques ficaram prontas, porém, ainda faltava a instalação das bombas que impediriam os alagamentos. 2020: As obras foram paralisadas.

2021: Após anos de abandono, o mato tomou conta da área do residencial.

Após anos de abandono, o mato tomou conta da área do residencial. 2022: A área das casas populares foi atingida por um incêndio, que queimou parte do mato entre as casas e o calor deixou marcas nos imóveis. Meses depois, no fim do ano, as obras foram reiniciadas, desta vez pela Cobra Engenharia.

A área das casas populares foi atingida por um incêndio, que queimou parte do mato entre as casas e o calor deixou marcas nos imóveis. Meses depois, no fim do ano, as obras foram reiniciadas, desta vez pela Cobra Engenharia. 2024: O sorteio para ocupação das casas, já em fase final de construção, foi realizado no dia 23 de dezembro de 2024. O sorteio para ocupação das casas, já em fase final de construção, foi realizado no dia 23 de dezembro de 2024. >

