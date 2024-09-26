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Reestruturação urbana

Como as obras do novo PAC no ES podem melhorar nossas cidades

O programa conta com diferentes eixos de ação e um investimento total de R$ 65,9 bilhões, abrangendo 129 empreendimentos distribuídos por 62 municípios do Estado

Públicado em 

26 set 2024 às 01:58
Arquitetura e Construção

Colunista

Arquitetura e Construção

construção de ponte, infraestrutura
Intervenções visam não apenas facilitar o fluxo de veículos, mas também reduzir o tempo de deslocamento Crédito: Shutterstock
As recentes iniciativas do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Espírito Santo representam uma oportunidade significativa para a reestruturação urbana e o fortalecimento do planejamento das cidades capixabas. O programa conta com diferentes eixos de ação e um investimento total de R$ 65,9 bilhões. Esses investimentos abrangem um conjunto de 129 empreendimentos distribuídos por 62 municípios do Estado.
Um dos focos principais do PAC é a melhoria da infraestrutura de transporte. Nesse eixo há previsão de se investir R$ 27,6 bilhões em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias. Entre as obras destacadas estão a construção e duplicação de rodovias como a BR-259 e BR-447, além do contorno viário de Mestre Álvaro na BR-101/ES e de Cachoeiro de Itapemirim na BR-482/ES. Estas intervenções visam não apenas facilitar o fluxo de veículos, mas também reduzir o tempo de deslocamento, aumentar a segurança rodoviária e fomentar o desenvolvimento econômico local, conectando melhor as diferentes regiões do estado​.
No eixo cidades sustentáveis e resilientes, o PAC planeja grandes melhorias com o objetivo de prevenir desastres naturais e ampliar o acesso a serviços básicos. São R$ 12,4 bilhões na modernização da mobilidade urbana de forma sustentável, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e contenção de encostas e combate a enchentes, reduzindo riscos à saúde pública e promovendo um ambiente urbano mais limpo e seguro.
Outro ponto crucial são as ações voltadas para habitação e infraestrutura social e inclusiva. O projeto "Periferia Viva - Urbanização de Favelas", por exemplo, visa transformar as áreas de moradia precária, promovendo a inclusão social e a qualidade de vida dos moradores através da regularização fundiária e melhorias habitacionais. Complementarmente, a renovação de frota para o transporte público e a construção de centros comunitários pela vida visam criar ambientes urbanos mais inclusivos e sustentáveis, promovendo a mobilidade e o convívio social​.
As obras do Novo PAC no Espírito Santo representam intervenções planejadas e representam um avanço na busca por cidades mais resilientes, seguras e habitáveis. Com investimentos focados em infraestrutura crítica, as obras têm o potencial de influir positivamente no desenvolvimento social e econômico do ES. Para que esse potencial seja totalmente realizado, é fundamental que haja um planejamento urbano integrado e uma execução criteriosa que considere tanto os aspectos técnicos quanto os sociais e ambientais de cada intervenção.
Assim, o Novo PAC pode se tornar um marco na reestruturação urbana do Espírito Santo, contribuindo para cidades mais conectadas, inclusivas e preparadas para os desafios do futuro​.
Greg Repsold, arquiteto e urbanista, gerente técnico da Repsold Arquitetos, conselheiro superior do IAB/ES e vice-presidente do CAU/ES
Greg Repsold: “No eixo cidades sustentáveis e resilientes, o PAC planeja grandes melhorias com o objetivo de prevenir desastres naturais e ampliar o acesso a serviços básico” Crédito: CAU/ES

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Análises semanais do setor da construção civil, engenharia, arquitetura e decoração, com especialistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

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