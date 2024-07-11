A potência da cadeia produtiva da construção civil do Espírito Santo

Cadeia produtiva da construção civil no ES tem 10 mil empresas atuantes, com cerca de 30 mil trabalhadores de carteira assinada e massa salarial de R$ 400 milhões Crédito: Fernando Madeira

São 10 mil empresas atuando nas áreas que compõem a cadeia produtiva da indústria da construção no Espírito Santo, com cerca de 130 mil trabalhadores com carteira assinada e uma massa salarial de R$ 400 milhões. Todo esse potencial estará exposto na ES Construção Brasil, uma nova vitrine para quem pensa no futuro do setor com inovação, sustentabilidade e produtividade.

A primeira edição da ES Construção Brasil acontece de 17 a 19 de julho, no Pavilhão de Carapina, e promete ser um espaço de experiências diferenciadas que vão evidenciar a transformação da área no país. A sustentabilidade e as práticas ESG estarão em pauta, como o uso de materiais inteligentes e sistemas construtivos industrializados, práticas que podem reduzir o impacto ambiental e preparar o segmento para as demandas atuais.

O visitante, seja ele empresário, seja profissional da área, seja estudante, seja público interessado, terá oportunidade de conhecer um pouco mais do que tem de novidade na área da indústria da construção, muito além dos empreendimentos entregues. O que está por trás dessa indústria que é o pilar do desenvolvimento. Vidro, rochas, materiais metálicos, cerâmicos, plásticos, tintas, madeira, cimento e tantos outros.

Quem for à ES Construção Brasil vai conhecer uma construção que abraça a tecnologia e inova a cada dia. Da areia de alta qualidade técnica, com custo reduzido, que é coproduto da mineração à casa conectada, com aplicações que facilitam a vida do morador.

Além disso, o evento chega com uma pegada de inovação, promovendo um concurso de startups com premiação total de R$ 30 mil em duas categorias. A primeira é a “Maratona de Ideação”, que visa estimular empreendedores na busca por ideias inovadoras para o desenvolvimento de soluções para os desafios propostos pelo edital, sejam elas novos produtos, processos ou serviços de caráter inovador, incremental ou radical. A segunda é o “Pitch de Soluções”, que será uma rodada de pitchs com startups que já possuam solução inovadora no mercado.

Serão selecionadas empresas que se proponham a desenvolver saídas para os desafios do setor de construção com grande potencial de replicabilidade e, preferencialmente, com capacidade de implantação em empresas consolidadas.

A ES Construção Brasil também será palco de uma rodada de negócios que vai unir 20 empresas compradoras a mais de 100 empresas fornecedoras.

O evento deve movimentar cerca de R$ 500 milhões em negócios durante os três dias de exposição e no prazo de um ano. Serão mais de 100 expositores e 40 horas de conteúdo especializado sobre tecnologia, inovação e boas práticas na construção.

Entre os palestrantes confirmados na programação estão o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, o maestro João Carlos Martins, o ex-lutador de MMA Minotauro e Marcus Araujo, conhecido como o futurista do mercado imobiliário.

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), enquanto realizador do evento, acredita na necessidade de mostrar esse potencial e fazer do Espírito Santo uma referência também na cadeia produtiva da indústria da construção. Caminham conosco parceiros importantes para fazer deste um grande evento, à altura do que representa essa indústria para a economia capixaba.

Nos vemos na ES Construção Brasil. A entrada e o estacionamento são gratuitos.