A representação gráfica através do BIM

O BIM é um processo inteligente baseado em modelos tridimensionais que oferece uma representação digital completa de edifícios e infraestruturas Crédito: Shutterstock/Divulgação

A evolução tecnológica tem impactado significativamente o campo da arquitetura, transformando as ferramentas de representação gráfica desde o desenho manual até a Modelagem da Informação da Construção (BIM). Essa mudança redefiniu a concepção dos projetos arquitetônicos, permitindo a simulação computadorizada da construção.

O BIM é um processo inteligente baseado em modelos tridimensionais que oferece uma representação digital completa de edifícios e infraestruturas. Cada elemento no modelo carrega uma variedade de informações, facilitando a detecção de erros e a integração de diferentes disciplinas.

As vantagens são diversas: dados sobre materiais, quantidades, simulação de desempenho energético e gerenciamento ao longo do ciclo de vida da construção.

Por outro lado, a Representação Técnica do Projeto Arquitetônico, conforme a norma ABNT NBR 6492, baseia-se em desenhos técnicos em duas dimensões, como plantas e cortes, elaborados de acordo com convenções específicas de representação.

Embora o BIM permita representações mais dinâmicas, é importante ressaltar que o desenho técnico tradicional não está obsoleto, e deve estar contido no modelo BIM. Ambos são complementares, sendo o desenho técnico o idioma falado por todos e o BIM a ferramenta utilizada para escrever.

Ensinar arquitetura iniciando pelo BIM, é como entregar um computador ou uma máquina de escrever nas mãos de uma criança antes de ensiná-lo a ler.

Mesmo com todas as vantagens do BIM, a planta baixa e o corte técnico ainda são necessários para compreender completamente o projeto. A relação entre o BIM e a norma ABNT NBR 6492 deve ser intrínseco, pois o BIM incorpora as diretrizes estabelecidas pela norma e permite uma representação completa do projeto, ainda carregando informações detalhadas.

Apesar de o BIM ser considerado a ferramenta do futuro da construção, a linguagem do desenho técnico estará sempre presente. Portanto, é essencial ensinar aos aspirantes à profissão o desenho técnico à mão, assim como se alfabetiza uma criança.

A aplicação consistente das regras da ABNT garante a compreensão precisa e a execução correta dos projetos, independentemente da ferramenta utilizada.