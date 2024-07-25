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Ambientes mais saudáveis

O papel do arquiteto na promoção da saúde mental e prevenção de doenças ocupacionais

É urgente a necessidade de repensar os ambientes corporativos para promover o bem-estar e a saúde ocupacional dos colaboradores

Públicado em 

25 jul 2024 às 01:58
Arquitetura e Construção

Colunista

Arquitetura e Construção

Coluna CAU / O PAPEL DO ARQUITETO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS.
O arquiteto desempenha um papel fundamental, criando espaços que promovam interações positivas, colaboração e redução do estresse Crédito: Shutterstock
Nos últimos anos, o Brasil tem observado um aumento preocupante no afastamento de colaboradores de empresas públicas e privadas devido a doenças ocupacionais. Além das doenças relacionadas à falta de ergonomia e insalubridade, há um alarmante crescimento nos diagnósticos de problemas de saúde mental.
O Brasil lidera mundialmente em transtornos de ansiedade, afetando 9,3% da população, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A síndrome de burnout, caracterizada pelo esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho, atinge cerca de 32% dos profissionais no país, de acordo com a Associação Internacional de Gestão do Estresse.
Esses índices destacam a urgente necessidade de repensar os ambientes corporativos para promover o bem-estar e a saúde ocupacional dos colaboradores.
O atual mercado de trabalho, com sua constante pressão por produtividade, prazos apertados e falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, contribui significativamente para esses problemas, e o ambiente de trabalho mal projetado pode agravar esses fatores.
Assim, é crucial que as empresas invistam em ambientes corporativos que priorizem a saúde e bem-estar dos funcionários. Nesse contexto, o arquiteto desempenha um papel fundamental, criando espaços que promovam interações positivas, colaboração e redução do estresse.
A criação de ambientes de trabalho saudáveis envolve diversas técnicas e abordagens, desde a escolha dos materiais até a configuração dos espaços.
A iluminação natural, por exemplo, é essencial para o bem-estar, ajudando a regular os ritmos circadianos e reduzir a fadiga, a inclusão de vegetação e áreas de descanso proporciona momentos de relaxamento e reconexão com a natureza, comprovadamente eficazes na redução do estresse, assim como a disposição dos móveis e a criação de áreas de convivência que facilitam a comunicação e a interação entre os colaboradores, promovendo um ambiente mais harmonioso e colaborativo.
Um ambiente corporativo bem projetado não é apenas um local de trabalho, mas um espaço onde as pessoas podem se sentir bem, saudáveis e valorizadas.
A saúde ocupacional e o bem-estar dos colaboradores são essenciais para o sucesso de qualquer empresa. Investir em um ambiente corporativo bem projetado é uma necessidade estratégica para promover um local de trabalho saudável, produtivo e sustentável.
Os arquitetos têm a responsabilidade e a oportunidade de transformar os espaços de trabalho em ambientes que realmente cuidem das pessoas, refletindo a importância da qualidade de vida no desempenho e satisfação dos colaboradores. A mudança começa com a compreensão de que uma boa arquitetura é, acima de tudo, humana.
Bruna Sardinha, conselheira estadual do CAU/ES
"A criação de ambientes de trabalho saudáveis envolve diversas técnicas e abordagens, desde a escolha dos materiais até a configuração dos espaços", afirma Bruna Sardinha, conselheira estadual do CAU/ES Crédito: Divulgação

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Análises semanais do setor da construção civil, engenharia, arquitetura e decoração, com especialistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

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