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Análise

Envelhecimento da mão de obra é desafio para a construção

Com base nos dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), fica evidente que a construção civil não está atraindo tantos jovens para trabalharem nos canteiros de obra como no passado

Públicado em 

29 ago 2024 às 14:21
Arquitetura e Construção

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Arquitetura e Construção

Envelhecimento da mão de obra é desafio para a construção
Alguns fatores que explicam o envelhecimento da mão de obra são o aumento da expectativa de vida e a diminuição da natalidade Crédito: Shutterstock
A mão de obra é motivo de preocupação para a maioria dos empresários da construção civil. Atualmente, o número de entrantes para trabalhar no setor é muito pequeno em relação ao que era no passado. Há um envelhecimento na idade média de ajudantes, carpinteiros, mestres de obra e engenheiros.
Não que esse seja um problema que atinge apenas a indústria da construção, é uma realidade nacional presente em todos os setores, incluindo comércio, serviços e agricultura.
Com base nos dados da Rais - Relação Anual de Informações Sociais -, fica evidente que a construção civil não está atraindo tantos jovens para trabalharem nos canteiros de obra como no passado.
De 2015 a 2022 houve redução de 9,33% no número de empregados com carteira assinada com idade até 39 anos. Já o número de trabalhadores com 40 anos ou mais subiu 13,99% no mesmo período, no Espírito Santo.
Essa realidade não é constatada apenas na indústria da construção capixaba. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a idade média dos trabalhadores em obras no Brasil era de 37,4 anos em 2012. Em 2023, esse número subiu para 41,2 anos.
Diferentes fatores explicam esse envelhecimento da mão de obra, dentre eles, o aumento da expectativa de vida no Brasil. Em 2012, a expectativa de vida era de 74,8 anos. Em 2023, esse número subiu para 77,3 anos. Isso significa que as pessoas estão vivendo mais tempo e, consequentemente, trabalhando por mais tempo.
Outro fator é a diminuição da natalidade. A taxa de natalidade no Brasil vem diminuindo nos últimos anos. Em 2012, a taxa de natalidade era de 2,0 filhos por mulher. Em 2023, esse número caiu para 1,7 filhos por mulher. Isso significa que há menos jovens no mercado de trabalho, o que contribui para o aumento da idade média dos trabalhadores.
A formalização do mercado de trabalho também pode ser considerada um fator para que o público 40 mais esteja mais presente nas obras. O mercado de trabalho brasileiro vem se formalizando nos últimos anos.
Isso significa que mais trabalhadores estão registrados em carteira, o que lhes dá acesso a direitos como aposentadoria e seguro-desemprego. Isso faz com que os trabalhadores permaneçam no mercado de trabalho por mais tempo.
A questão é como fazer com que o setor seja atrativo para a mão de obra mais jovem. Tudo aponta para a tecnologia. Ela é o caminho para que a indústria aumente a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores, para que volte a motivar pessoas em início de vida ativa profissionalmente.
A construção civil do futuro exigirá uma abordagem inovadora e colaborativa, onde a valorização do trabalho humano e a adoção de práticas sustentáveis sejam fundamentais para o sucesso do setor. O setor enfrenta uma nova era, onde a criatividade e a ousadia são essenciais para superar os desafios e construir um futuro mais resiliente e eficiente.
Douglas Vaz
Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES
"A tecnologia é o caminho para que a indústria aumente a produtividade e o bem-estar dos trabalhadores, para voltar a motivar pessoas em início de vida ativa profissionalmente", Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES Crédito: Monica Zorzanelli

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Análises semanais do setor da construção civil, engenharia, arquitetura e decoração, com especialistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

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