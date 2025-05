Conferência das Nações Unidas

Ethel Maciel é escolhida para representar o tema da Saúde na COP30

Epidemiologista fará parte do grupo que participará de temas-chave no evento global, que ocorrerá em Belém, no Pará, em novembro

Publicado em 14 de maio de 2025 às 19:07

Ethel Maciel afirmou que se sente honrada em participar do evento Crédito: Vitor Jubini

A epidemiologista capixaba Ethel Maciel foi escolhida para representar o tema Saúde na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que acontecerá em novembro, em Belém (PA). O encontro é considerado o maior evento global para discussão e negociações sobre as mudanças do clima e ocorre anualmente em países diferentes, reunindo diversos líderes mundiais.>

Ethel fará parte do time de enviados especiais, que tem a missão de apoiar o engajamento e a escuta de setores e regiões prioritárias para a COP30. Ao todo, são 10 enviados que representam diversas regiões do mundo e 20 enviados para setores-chave, como sociedade civil, sindicatos, florestas, mulheres e saúde – grupo que será representado pela epidemiologista.>

Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (14), Ethel disse que o convite partiu do presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago. Ela afirmou que se sente honrada em participar do evento, que ocorrerá pela primeira vez na Região Amazônica.>

“É uma responsabilidade enorme. No ano passado, como secretária de Vigilância, tive a oportunidade de representar o Ministério da Saúde na COP29 e fiz a assinatura de um compromisso de que a Saúde seria uma das pautas prioritárias nessa COP do Brasil. O setor é aquele que acaba recebendo os maiores impactos das mudanças climáticas. Então, ter uma agenda mais robusta da saúde na Convenção das Nações Unidas de mudanças do clima é fundamental”, comentou>

Discutir as mudanças climáticas e a sua relação com a saúde é uma pauta fundamental para todos nós, profissionais da saúde. Ethel Maciel Epidemiologista

Ethel Maciel é pós-doutora em Epidemiologia pela Johns Hopkins University e atua como professora titular da Ufes. Nascida em Baixo Guandu, Noroeste do Espírito Santo, a pesquisadora é reconhecida como um dos maiores nomes no combate à pandemia da Covid-19 no Estado. Entre 2023 e 2025, foi secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA) do Ministério da Saúde.>

Entenda o que é a COP30 A Conferência das Partes (COP) é o maior evento global para discussão e negociações sobre as mudanças do clima. O encontro é realizado anualmente e a presidência se alterna entre as cinco regiões reconhecidas pela ONU. Em 2025, o Brasil sediará a 30ª Conferência das Partes (COP30), que acontecerá em Belém, no Pará. A cidade escolhida oferecerá ao mundo uma plataforma única para debater soluções para a mudança do clima com os pés fincados no coração da Amazônia. Como país anfitrião, o Brasil está comprometido em fortalecer o multilateralismo e a busca por consensos nas metas globais para a redução da emissão de gases que promovem o aquecimento do planeta Terra.

