Mulher de 28 anos morre em acidente de moto em Guarapari

Uma motociclista de 28 anos morreu em um acidente na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Santa Mônica, em Guarapari. A informação foi confirmada pela Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência por volta de 1h da manhã. Uma câmera de videomonitoramento (veja acima) mostra o momento exato em que a mulher colide em alta velocidade com um muro.
Quando a equipe chegou ao local, a vítima já estava sem vida. A perícia da Polícia Científica também foi acionada e o corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia e, em seguida, será liberado para os familiares. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.