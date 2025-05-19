Vídeo mostra ultrapassagem momentos antes de acidente fatal em Águia Branca

Imagens de uma câmera acoplada a um carro, às quais A Gazeta teve acesso, flagraram o momento exato em que um veículo realiza uma ultrapassagem a uma carreta que transportava uma rocha de granito e atinge um motociclista que seguia no sentido contrário [assista acima]. O acidente aconteceu na noite de sexta-feira (16), em uma rodovia na altura do Córrego Aparecidinha, zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. O piloto da moto, identificado como José Carlos Cassaro Dela Fina, de 65 anos, morreu no local. Motorista do carro foi "ouvido e liberado" pela Polícia Civil.
Nas imagens, é possível ver que a ultrapassagem é iniciada em um trecho de linha amarela pontilhada, o que é permitido, mas segue por um trecho de linha amarela contínua, pouco antes de uma curva — local onde a manobra é proibida —, momento em que atinge com força a motocicleta. Com o impacto, o carro sai da pista e cai às margens da estrada. Em seguida, tanto a moto quanto o veículo pegam fogo.
À reportagem de A Gazeta, o delegado Daniel Nogueira Azevedo, titular da Delegacia de Polícia de Águia Branca, informou que o delegado da Central de Teleflagrante autuou o motorista do carro, identificado no boletim de ocorrência como Alberto Prado Santana, de 36 anos, por homicídio culposo — quando não há intenção de matar.
A investigação, conduzida pela delegacia da cidade, aguarda agora o resultado dos laudos da Polícia Científica para decidir se mantém ou altera a autuação, visando ao possível indiciamento do suspeito. No dia do fato, ele foi levado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi ouvido e liberado.
Versão do motorista
Em contato com a reportagem, o motorista do carro envolvido no acidente, o médico Alberto Prado Santana, declarou que o ocorrido foi uma "fatalidade" e que apresentou a versão dele dos fatos para à polícia.
No boletim, ele narra que seguia de Águia Branca a São Domingos do Norte, atrás de uma carreta carregada com um bloco de granito, quando, ao iniciar a ultrapassagem, se deparou com a motocicleta trafegando no sentido contrário, colidindo frontalmente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.
Questionado sobre o local onde realizava a manobra, com o indicativo de linha horizontal contínua, o que pelo Código de Trânsito Brasileiro, veta ultrapassagens do tipo, o médico declarou não se lembrar dos detalhes:
"Só me recordo de eu saindo às pressas do carro porque eu vi um foco de fogo. Não lembrei de pegar nem meus óculos, celular, documentos", declarou Alberto.
Os detalhes do acidente
- Segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local, encontraram os veículos em chamas às margens da rodovia. O piloto da moto estava caído próximo aos veículos, e a morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O caminhão-pipa da prefeitura atuou no combate às chamas;
- O motorista do carro, um homem de 36 anos, disse à polícia que seguia de Águia Branca a São Domingos do Norte, atrás de uma carreta carregada com um bloco de granito, quando, ao iniciar a ultrapassagem, se deparou com a motocicleta trafegando no sentido contrário, colidindo frontalmente;
- O condutor do carro foi socorrido pela viatura da PM para o hospital de Águia Branca e, em seguida, levado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco para prestar esclarecimentos, procedimento padrão em acidentes com morte. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool;
- A Polícia Militar informou ainda que os veículos envolvidos no acidente "estavam devidamente licenciados e os condutores eram habilitados";
- A Polícia Científica disse que a perícia foi acionada e corpo da vítima foi encaminhado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML), de Colatina;
- Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo, de 36 anos, conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A corporação esclareceu que a "medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante".;
- A Polícia Civil acrescentou que "o caso seguirá em investigação pela Delegacia de Águia Branca".