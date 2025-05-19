Vídeo mostra ultrapassagem momentos antes de acidente fatal em Águia Branca

Nas imagens, é possível ver que a ultrapassagem é iniciada em um trecho de linha amarela pontilhada, o que é permitido, mas segue por um trecho de linha amarela contínua, pouco antes de uma curva — local onde a manobra é proibida —, momento em que atinge com força a motocicleta. Com o impacto, o carro sai da pista e cai às margens da estrada. Em seguida, tanto a moto quanto o veículo pegam fogo.

Carro envolvido no acidente ficou destruído. À direita, a vítima, José Carlos Cassaro Dela Fina Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta

À reportagem de A Gazeta, o delegado Daniel Nogueira Azevedo, titular da Delegacia de Polícia de Águia Branca, informou que o delegado da Central de Teleflagrante autuou o motorista do carro, identificado no boletim de ocorrência como Alberto Prado Santana, de 36 anos, por homicídio culposo — quando não há intenção de matar.

A investigação, conduzida pela delegacia da cidade, aguarda agora o resultado dos laudos da Polícia Científica para decidir se mantém ou altera a autuação, visando ao possível indiciamento do suspeito. No dia do fato, ele foi levado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi ouvido e liberado.

Versão do motorista

Em contato com a reportagem, o motorista do carro envolvido no acidente, o médico Alberto Prado Santana, declarou que o ocorrido foi uma "fatalidade" e que apresentou a versão dele dos fatos para à polícia.

No boletim, ele narra que seguia de Águia Branca a São Domingos do Norte, atrás de uma carreta carregada com um bloco de granito, quando, ao iniciar a ultrapassagem, se deparou com a motocicleta trafegando no sentido contrário, colidindo frontalmente. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Questionado sobre o local onde realizava a manobra, com o indicativo de linha horizontal contínua, o que pelo Código de Trânsito Brasileiro, veta ultrapassagens do tipo, o médico declarou não se lembrar dos detalhes:

"Só me recordo de eu saindo às pressas do carro porque eu vi um foco de fogo. Não lembrei de pegar nem meus óculos, celular, documentos", declarou Alberto.

Os detalhes do acidente