Acidente com morte termina com carro e moto em chamas em Águia Branca

Polícia informou que carro fazia ultrapassagem quando atingiu moto na noite de sexta-feira (16), no Córrego Aparecidinha; José Carlos Cassaro Dela Fina, de 65 anos, morreu no local

Publicado em 17 de maio de 2025 às 10:53

Um homem de 65 anos, identificado como José Carlos Cassaro Dela Fina, morreu em uma colisão frontal entre a moto que ele estava pilotando e um carro, na noite de sexta-feira (16), em uma rodovia na altura do Córrego Aparecidinha, zona rural de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo. Após a batida, os veículos pegaram fogo. A Polícia Militar disse que a colisão teria ocorrido no momento em que o automóvel, um Peugeot 208 modelo novo, que fazia uma ultrapassagem.>

Carro envolvido no acidente ficou destruído. À direita, a vítima, José Carlos Cassaro Dela Fina Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta

Segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local, encontraram os veículos em chamas às margens da rodovia. O piloto da moto estava caído próximo aos veículos, e a morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O caminhão-pipa da prefeitura atuou no combate às chamas.>

O motorista do carro, um homem de 36 anos, disse à polícia que seguia de Águia Branca a São Domingos do Norte, atrás de uma carreta carregada com um bloco de granito, quando, ao iniciar a ultrapassagem, se deparou com a motocicleta trafegando no sentido contrário, colidindo frontalmente. >

O condutor do carro foi socorrido pela viatura da PM para o hospital de Águia Branca e, em seguida, levado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco para prestar esclarecimentos, procedimento padrão em acidentes com morte. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. A Polícia Militar informou ainda que os veículos envolvidos no acidente "estavam devidamente licenciados e os condutores eram habilitados". >

A Polícia Científica disse que a perícia foi acionada e corpo da vítima foi encaminhado para a Secção Regional de Medicina Legal (SML), de Colatina. >

Segundo a Polícia Civil, o motorista do veículo, de 36 anos, conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, foi ouvido e liberado conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A corporação esclareceu que a "medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante". O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Águia Branca.>

