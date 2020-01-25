Voluntários e militares se unem em mutirão para limpar Iconha

Voluntários se unem em mutirão de limpeza em Iconha Crédito: Raquel Lopes

O município de Iconha, devastado pelas fortes chuvas na última semana , está recebendo um mutirão de limpeza neste sábado (25). São cerca de mil pessoas, sendo 350 militares e 650 voluntários de diversos municípios, que foram convocadas pelo governador Renato Casagrande em seu perfil no Twitter.

A reportagem de A Gazeta encontrou pessoas de Colatina, Guarapari, Cariacica, Jerônimo Monteiro e até do Estado de Rondônia, como o construtor Pompilho Antônio Fonseca, de 55 anos. "Tenho parentes por aqui e fiquei sensibilizado com a situação. Vou ficar o tempo que precisar para ajudar", comenta.

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As pessoas levaram pás, baldes e vassouras. Foram distribuídos também carrinhos de mão para ajudar na limpeza da cidade. Os voluntários que vieram contribuir com a limpeza estão no centro da cidade, já os militares foram destinados para a comunidade de Bom Destino, local onde há mais riscos devido aos deslizamentos de terra. Entre os militares estão a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha e Defesa Civil.

O governador Renato Casagrande, que também ajudou na limpeza, disse que haveria um número maior de militares, mas cerca de 100 foram deslocados para os municípios do Sul e do Caparaó que sofreram com as chuvas desta sexta-feira (24).

Quem também contribuiu com a limpeza foi o autônomo Guilherme Schayder Pinheiro, de 29 anos, de Guarapari. Com ele vieram mais 35 pessoas das paróquias de Nossa Senhora da Conceição e Beato Padre Eustáquio. "É muito importante ajudar. A gente sabe que as pessoas estão precisando e necessitam de todo amor e carinho de todos os outros municípios."