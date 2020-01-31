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Mutirão

Cachoeiro de Itapemirim terá mutirão de limpeza neste sábado

Cerca de 300 pessoas atuarão no serviço de limpeza das ruas, na sede e no interior. Por conta do trabalho, vias serão interditadas durante o dia

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 19:03
Limpeza em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/PMCI
Um dos municípios mais afetados pela chuva no último sábado (25), Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, terá mutirão neste sábado (1°) para limpar vias públicas afetadas pela enchente. Segundo a prefeitura, cerca de 300 pessoas atuarão no serviço, na sede e no interior. Por conta do trabalho, ruas serão interditadas durante o dia.
Nesta sexta-feira (31), a orientação da prefeitura é de que as pessoas afetadas pelas chuvas deveriam retirar os entulhos das casas para que as máquinas recolhessem. O serviço de recolhimento vai até a noite.
No sábado (1), as ruas serão lavadas. Na sede do município, a empresa que faz a limpeza urbana no município de Serra disponibilizará gratuitamente 250 homens para a força-tarefa. Além disso, mais de 40 máquinas e equipamentos farão a lavagem das ruas de 8h às 17h.

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TRÂNSITO

Por conta das ações, toda a região central do município terá modificações no trânsito. Na parte da manhã (8h às 12h), estarão interditadas para limpeza a rua Samuel Levy (a partir da ponte Juscelino Kubitschek) e a avenida Pinheiro Júnior (até a Ponte Municipal) e o trecho entre a rua 25 de Março (a partir da Ponte Municipal) e a Praça da Paz (Arariguaba).
À tarde (12h às 17h), a interdição será entre as ruas Moreira (a partir da Ponte Municipal) e João Valdino (Coronel Borges, até a Ponte do Arco) e no trecho que segue da rua 25 de Março (a partir da Ponte Municipal) em direção ao final da avenida Beira Rio (Ilha da Luz).
As vias de acesso a esses trechos e demais locais do entorno afetados pela enchente também terão bloqueios para as atividades de limpeza. Estarão abertas as pontes Guadalajara (Ilha da Luz), Coronel Francisco Athayde (Ponte do Arco) e Ponte de Ferro durante todo o dia. A ponte Juscelino Kubitschek (em frente ao Teatro Rubem Braga) estará aberta apenas pela manhã, e, à tarde, a Ponte Municipal poderá ser acessada apenas no sentido Centro x Independência.
Agentes de trânsito estarão nas ruas para coordenar o tráfego. Por conta das alterações, a orientação é para que os condutores evitem transitar pela região central do município durante o sábado. Pedimos a compreensão das pessoas que não deixem seus carros estacionados nas ruas. Se não tiver compromisso sério na rua, evitem sair. Queremos fazer a limpeza o mais rápido possível, disse o prefeito Victor Coelho.
No interior, três equipes realizarão ações de limpeza nos distritos de Conduru, Coutinho e Pacotuba.

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