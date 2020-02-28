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Sul do ES

Chuva no ES: galeria transborda e alaga escola em Cachoeiro

Galeria que passa por baixo da unidade transbordou após chuva forte. Aulas foram suspensas e só retornam na quarta-feira (04)

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 19:26
Várias salas de aula foram tomadas pela água Crédito: Internauta
A escola de educação básica municipal Jenny Guardia, no bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, amanheceu alagada nesta sexta-feira (28). Várias salas de aula foram tomadas pela água após uma galeria que passa por baixo da unidade transbordar após chuva forte no município desde a quinta-feira (27). Por conta do problema, não houve aula.

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Nas imagens feitas por um internauta no interior da unidade é possível ver a água no pátio e nas salas de aula. Em nota, a Secretaria de Educação disse que os reparos estão sendo providenciados. Porém, será necessário isolar uma parte da escola para que os serviços sejam realizados. A previsão de retorno às aulas é para a próxima quarta-feira (4). Cerca de 284 alunos de primeiro ao quinto ano ficarão sem as aulas nesse período.

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