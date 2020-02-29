Chuva forte provoca alagamentos em cidades do Sul do Espírito Santo

As chuvas que voltaram a atingir o Espírito Santo neste sábado (29) provocaram alagamentos em alguns municípios do Sul do Estado, entre eles Iconha, Castelo e Alfredo Chaves. As cidades já haviam sido fortemente afetadas pelas tempestades anteriormente, tendo inclusive solicitado apoio federal para reconstrução.
O acúmulo de chuva chegou a 60 milímetros em um espaço curto de tempo, de 3 a 4 horas, de acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel André Có. Isso provocou a elevação rápida dos rios, ocasionando transbordamentos e enxurradas nas cidades da região.
Porém, de acordo com Có, não há nenhuma ocorrência grave registrada. De acordo com ele, o nível do Rio Iconha, que chegou a subir quatro metros, já está voltando ao normal. "Da mesma forma que o nível dos rios sobe rápido, ele volta ao seu leito também de forma rápida. As informações que a gente tem é que o rio está voltando ao seu nível normal e sem ocorrência grave para ser atendida", declarou.
ICONHA
Por causa das chuvas intensas, a Prefeitura de Iconha divulgou um alerta de prevenção aos moradores localizados nas margens do Rio Iconha. O órgão informou que o rio subiu 4 metros e pediu que as população procure locais seguros e acione a Defesa Civil Municipal em qualquer emergência.
ALFREDO CHAVES
A chuva fez com que o Rio Benevente subisse 2 metros e o município está em estado de alerta, de acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso.
Pontos de alagamento foram registrados na cidade, principalmente nos Macrina, Ouro Branco e Centro. Há registro de rompimento de rede de água no bairro Imigrantes, mas sem vítimas. O serviço de abastecimento de água já está trabalhando na manutenção.
CASTELO
Moradores de Castelo também registraram pontos de alagamentos no município durante a chuva que atingiu o município nesta tarde. Comércios ficaram alagados na Avenida Nossa Senhora da Penha, uma das principais da cidade.