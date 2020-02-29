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Municípios em alerta

Chuva forte provoca alagamentos em cidades do Sul do Espírito Santo

Foram registrados 60 mm de chuva em um espaço de três horas em alguns municípios. Nível dos rios subiu, provocando enxurradas em Castelo, Iconha e Alfredo Chaves

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 19:58
Chuva deixou pontos alagados em Iconha na tarde deste sábado (29) Crédito: Internauta
As chuvas que voltaram a atingir o Espírito Santo neste sábado (29) provocaram alagamentos em alguns municípios do Sul do Estado, entre eles IconhaCastelo e Alfredo Chaves. As cidades já haviam sido fortemente afetadas pelas tempestades anteriormente, tendo inclusive solicitado apoio federal para reconstrução.
O acúmulo de chuva chegou a 60 milímetros em um espaço curto de tempo, de 3 a 4 horas, de acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel André Có. Isso provocou a elevação rápida dos rios, ocasionando transbordamentos e enxurradas nas cidades da região.

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Porém, de acordo com Có, não há nenhuma ocorrência grave registrada. De acordo com ele, o nível do Rio Iconha, que chegou a subir quatro metros, já está voltando ao normal. "Da mesma forma que o nível dos rios sobe rápido, ele volta ao seu leito também de forma rápida. As informações que a gente tem é que o rio está voltando ao seu nível normal e sem ocorrência grave para ser atendida", declarou.

ICONHA

Por causa das chuvas intensas, a Prefeitura de Iconha divulgou um alerta de prevenção aos moradores localizados nas margens do Rio Iconha. O órgão informou que o rio subiu 4 metros e pediu que as população procure locais seguros e acione a Defesa Civil Municipal em qualquer emergência.
Nível Iconha subiu 4 metros provocando alagamentos na cidade Crédito: Internauta

ALFREDO CHAVES

A chuva fez com que o Rio Benevente subisse 2 metros e o município está em estado de alerta, de acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso.
Rio Benevente subiu dois metros durante chuva em Alfredo Chaves Crédito: Defesa Civil
Pontos de alagamento foram registrados na cidade, principalmente nos Macrina, Ouro Branco e Centro. Há registro de rompimento de rede de água no bairro Imigrantes, mas sem vítimas. O serviço de abastecimento de água já está trabalhando na manutenção.
Pontos de alagamentos foram registrados em Alfredo Chaves Crédito: Defesa Civil

CASTELO

Moradores de Castelo também registraram pontos de alagamentos no município durante a chuva que atingiu o município nesta tarde. Comércios ficaram alagados na Avenida Nossa Senhora da Penha, uma das principais da cidade. 
Alagamento na Avenida Nossa Senhora da Penha Crédito: Internauta

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