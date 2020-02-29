Chuva forte provoca alagamentos em cidades do Sul do Espírito Santo

Chuva deixou pontos alagados em Iconha na tarde deste sábado (29) Crédito: Internauta

O acúmulo de chuva chegou a 60 milímetros em um espaço curto de tempo, de 3 a 4 horas, de acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel André Có. Isso provocou a elevação rápida dos rios, ocasionando transbordamentos e enxurradas nas cidades da região.

Porém, de acordo com Có, não há nenhuma ocorrência grave registrada. De acordo com ele, o nível do Rio Iconha, que chegou a subir quatro metros, já está voltando ao normal. "Da mesma forma que o nível dos rios sobe rápido, ele volta ao seu leito também de forma rápida. As informações que a gente tem é que o rio está voltando ao seu nível normal e sem ocorrência grave para ser atendida", declarou.

ICONHA

Nível Iconha subiu 4 metros provocando alagamentos na cidade Crédito: Internauta

ALFREDO CHAVES

A chuva fez com que o Rio Benevente subisse 2 metros e o município está em estado de alerta, de acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Aldinei Cardoso.

Rio Benevente subiu dois metros durante chuva em Alfredo Chaves Crédito: Defesa Civil

Pontos de alagamento foram registrados na cidade, principalmente nos Macrina, Ouro Branco e Centro. Há registro de rompimento de rede de água no bairro Imigrantes, mas sem vítimas. O serviço de abastecimento de água já está trabalhando na manutenção.

Pontos de alagamentos foram registrados em Alfredo Chaves Crédito: Defesa Civil

CASTELO

Moradores de Castelo também registraram pontos de alagamentos no município durante a chuva que atingiu o município nesta tarde. Comércios ficaram alagados na Avenida Nossa Senhora da Penha, uma das principais da cidade.